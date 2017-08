Riot In The Attic: Veröffentlichen weiteren Trailer

Riot In The Attic: Veröffentlichen weiteren Trailer

Das Trio RIOT IN THE ATTIC veröffentlicht am 15. September 2017 die Doppel EP „Under The Sun“. Darauf sind neben brandaktuellen Songs auch die neu eingespielten Versionen der Tracks enthalten, die bereits auf der ersten EP „Lost & Found“ zu hören waren.

Heute nun veröffentlichen die drei Kölner einen weiteren Trailer. Darin erfahrt ihr etwas über die Entstehung des Songs „Incomplete“.

https://www.youtube.com/watch?v=FOhcW9gdvaI&t=2s

„Wir dienen der Gesellschaft, indem wir rocken!“. So lautet der Auftrag der positiv bekloppten

Frohnaturen von RIOT IN THE ATTIC. Die neue Doppel EP mit insgesamt 12 ebenso mitreißenden wie gefühlvollen Rockongs erscheint am 15. September bei Monkey Road Records.

Grandiose und zeitlose Musik für alle Rockfans, denen BLACK LABEL SOCIETY und MONSTER TRUCK noch lange nicht das Ende der Fahnenstange bedeutet. RIOT IN THE ATTIC liefern mit ihrem unbeschwerten Rock’n Roll den fesselnden Soundtrack für den Sommer 2017!

„Hier treffen Retro-Vibes mit dezenten psychedelischen Old-School Momenten auf eine moderne Produktion und einen eingängigen Charme, der zum Weiterhören einlädt“ RockHard Magazin Mai 2016.

Erhältlich ab 15. September in allen Formaten.

Quelle: www.nauntownmusic.com

Kommentare

Kommentare