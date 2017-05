“Humanity’s time is over, Zero Hour is here” – das Motto des neuen Albums Zero Hour der belgischen Darkrock- und Metalband Diablo Boulevard ist vernichtend. Es herrscht rabenschwarze Stimmung, es ist kein Platz für Menschlichkeit, Stunde null hat geschlagen … Album Nummer 4 strotzt vor beunruhigenden Melodien, monströsen Riffs, einem einnehmenden Bass und hämmernden Drums. Diablo Boulevards Vorbilder sind klassische Metal-Bands wie Type O Negative, Metallica und Black Sabbath, aber auch New-Wave-Bands wie Killing Joke, Sisters Of Mercy und Gang Of Four. Zero Hour erscheint am 22. September 2017 – danach gehen die Herren natürlich auch auf Tour.

14.10.2017 – GBR – Bournemouth – The Anvil

15.10.2017 – GBR – London – The Black Heart

17.10.2017 – SWI – Wtzikon – Hall Of Fame

18.10.2017 – GER – München – Backstage Club

19.10.2017 – GER – Leipzig – Hellraiser

20.10.2017 – GER – Berlin – Privatclub

21.10.2017 – GER – Hamburg – Marx

24.10.2017 – NED – Nijmegen – Merleyn

25.10.2017 – NED – Amsterdam – Melkweg

26.10.2017 – GER – Köln – Underground

27.10.2017 – GER – Stuttgart – Keller Club

28.10.2017 – GER – Weinheim – Cafe Central

Presented by: Rock Hard Magazine, Slam Magazine, Musix, Metaltix

Der Vorverkauf startet am 9. Mai 2017 um 16 Uhr auf https://www.metaltix.com/diablo-blvd-tickets-5093.html

Kommentare

Kommentare