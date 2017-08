Kurz nach der Veröffentlichung ihres brisanten ‚Auf Und Nieder‘-Videos präsentiert die Band mit ‚Die Freiheit Ist Eine Pflicht‘ den nächsten Clip zu ihrem neuen Meisterwerk »Der Rote Reiter«. Schaut Euch den Streifen hier an: https://www.youtube.com/watch?v=NT41MRDEka4

Die Band verrät die Hintergründe der Videoentstehung:

„Es hat eine schöne Tradition, dass wir mit unseren Familien und Freunden stets einige Wochen vor dem offiziellen Albumrelease eine kleine Feier zelebrieren, wobei wir das neue Album präsentieren und einfach eine gute Zeit haben. Dieses Mal hatten wir für unsere Gäste eine ganz besondere Überraschung vorbereit: sie sollten mit uns gemeinsam Hauptdarsteller im neuen Video ‚Die Freiheit Ist Eine Pflicht‘ werden.

Im Proberaum in Weimar hatten wir ein kleines Filmset aufgebaut. Nachdem bei unseren Freunden der erste „Schock“ über unseren Plan verdaut war, wurden fleißig Texte gelernt und dann ging es auch schon los. Es entwickelte sich eine unglaubliche Eigendynamik – Videodreh und Feier gingen Hand in Hand. Nach ‚Wir Reiten‘ (2011) ist es nun schon das zweite Video, das wir komplett in Eigenregie (Kamera, Schnitt) aufgenommen haben. Wir möchten uns nochmal sehr bei allen bedanken, die vor und hinter der Kamera dazu beigetragen haben, diese Idee umzusetzen.“

