The New Roses: Das neue Album „One More For The Road“ ist ab jetzt erhältlich

Deutschlands erfolgreichste neue Hardrock Band THE NEW ROSES veröffentlichen heute ihr neues Album “One More For The Road”. Die internationale Presse sieht dieses Album bereits als eines der wichtigsten und besten Hardrock Alben in 2017.

Passend zum Album werden die Jungs am 29.09. ihre Headliner-Tour „ONE MORE FOR THE ROAD TOUR 2017“ im Colos-Saal in Aschaffenburg starten.

In den vergangenen zwei Jahren haben THE NEW ROSES über 200 Shows in Deutschland, Österreich, der Schweiz, England, Frankreich, Spanien und Benelux bestritten. Sie waren unter anderem beim Champions League Festival am Brandenburger Tor, den Hamburg Harley Days, dem Loveride Festival, dem Hellfest Open Air in Frankreich oder dem Summerbreeze auf der Bühne, waren als Special Guest mit ACCEPT, TREMONTI, Y&T, THE DEAD DAISIES unterwegs. Mit ihrem Vorgänger-Album „Dead Man`s Voice“ platzierten sich THE NEW ROSES in den Top 40 der deutschen Album-Charts. Nun kommen THE NEW ROSES mit ihrem neuen Silberling, der nochmal eins draufsetzen wird. Die Zeichen stehen auf Sturm.

Zum Release werden THE NEW ROSES an diesem Wochenende auf folgenden Festivals zu sehen sein.

25.08. Sulingen, Reload Festival

25.08. Frankfurt, Museumsuferfest

26.08. Malsch, Rock Im Wald

THE NEW ROSES “One More For The Road Tour 2017”:

Präsentiert von ROCK HARD, EMP, ROCKS, TÄTOWIER MAGAZIN, METAL.DE

29.09.2017 Aschaffenburg (DE) – Colos Saal

30.09.2017 Isernhagen (DE) – Blues Garage

05.10.2017 Berlin (DE) – Musik & Frieden

06.10.2017 Hamburg (DE) – Logo

07.10.2017 Bordesholm (DE) – Albatros

12.10.2017 Ludwigsburg (DE) – Rockfabrik

13.10.2017 Köln (DE) – MTC

14.10.2017 Mannheim (DE) – 7er Live Club

19.10.2017 Nürnberg (DE) – Hirsch

20.10.2017 Viersen (DE) – Rockschicht

21.10.2017 Neunkirchen (DE) – Stummsche Reithalle

25.10.2017 Vienna (AT) – Viper Room

26.10.2017 Velden (AT) – Bluesiana

27.10.2017 Wörgl (AT) – Komma

02.11.2017 Augsburg (DE) – Spectrum

03.11.2017 München (DE) – Backstage

10.11.2017 Pwllheli (UK) – Hard Rock Hell Festival

11.11.2017 Evesham (UK) – Iron Road

17.11.2017 Wiesbaden (DE) – Schlachthof

01.12.2017 Meiningen (AT) – Gents Moto Culture

02.12.2017 Ahrntal (IT) – Season Opening

14.12.2017 Luzern (CH) – Schüür

15.12.2017 Brienz (CH) – Kick Down

16.12.2017 Wetzikon (CH) – Hall Of Fame

Quelle: www.brainstorm-music-marketing.de

