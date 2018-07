Kreuz und quer durchs Land geht es für DIE APOKALYPTISCHEN REITER im Sommer 2018. Wer erfahren möchte, was auf und hinter der Bühne bei den Reitern passiert, kann dies nun in der ersten Folge ihre Videoserie tun, dieses Mal gastiert die Band auf dem Rock Harz Festival:

Weitere Folgen werden nun in regelmäßigen Abständen im Laufe der kommende Wochen veröffentlicht.

»Schrei!nachten – X-Mas Festival Tour 2018«

DIE APOKALYPTISCHEN REITER

w/ DESERTED FEAR, CYPECORE

21.12. D Oberhausen – Turbinenhalle

22.12. D Osnabrück – Hyde Park

27.12. D Andernach – JUZ Live Club

28.12. D Stuttgart – LKA Longhorn

29.12. D Leipzig – Haus Auensee

Weitere DAR-Shows 2018:

27.-29.04. D Losheim – Hexentanz Walpurgisschlacht Open Air Festival

05.-07.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

12.-14.07. D Neukirchen-Vluyn – Dong Open Air

12.-15.07. CZ Vizovice – Masters of Rock

19.-22.07. D Nordholz – Deichbrand

21.07. D Weil am Rhein – Baden in Blut Open Air

28.07. D Kempten – Rock the King

02.-04.08. D Wacken – Wacken Open Air

08.-11.08. E Villena – Leyendas del Rock

16.-18.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

17.08. D Hamburg – Hammaburg Fest

24.08. D Crispendorf – Wolfszeit Festival

Ihr aktuelles Studioalbum »Der Rote Reiter« wurde 2017 veröffentlicht und ist sensationell auf Platz 10 der offiziellen deutschen Albumcharts eingestiegen. Holt es Euch hier: http://nblast.de/DARDerRoteReiterNB

Mehr zu »Der Rote Reiter«:

‚Die Freiheit Ist Eine Pflicht‘ OFFIZIELLES VIDEO:

‚Auf Und Nieder‘ OFFIZIELLES [ZENSIERTES] VIDEO:

‚Auf Und Nieder‘ OFFIZIELLES VIDEO:

‚Der Rote Reiter‘ OFFIZIELLES VIDEO:

‚Wir Sind Zurück‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO:

