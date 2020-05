Die Toten Hosen: „Alles Ohne Strom“-Tournee 2020 ersatzlos gestrichen

Wie die Düsseldorfer Deutschrocker, von Punk kann man hier ja schon lange nicht mehr reden, nun mitteilten, wird die wegen COVID-19 abgesagte Alles Ohne Strom-Tour 2020 ersatzlos gestrichen. Es wird keine Ersatztermine in 2021 geben! Warum eine Verlegung nicht möglich ist, geht aus dem Statement der Toten Hosen nicht so wirklich hervor, es heißt einfach nur, dass es von der Besetzung her und aus logistischen Gründen nicht möglich ist, sodass es den eigenen Ansprüchen genügt. Es gab eine Zeit, da hätte Campino alles in Bewegung gesetzt, um seine Fans zufriedenzustellen, doch auch diese Zeiten sind leider längst vorbei. Die Rückerstattung der Ticketpreise beginnt am 30. Juni über die Vorverkaufsstellen, über die ihr die Tickets erstanden habt.

Hier das Statement der Toten Hosen:

Liebe Freundinnen und Freunde

Die wegen COVID19 durch behördliche Auflagen abgesagte Alles ohne Strom-Tournee 2020 wird nicht verschoben, sondern fällt leider komplett aus. Natürlich hatten wir zuerst an eine Verlegung ins nächste Jahr gedacht und diesbezüglich alle Optionen geprüft, sind dabei aber an organisatorischen Problemen gescheitert. Wir könnten die Tour 2021 nicht so spielen, wie wir sie uns immer vorgestellt haben. Weder logistisch noch von der Besetzung her hätten wir die Konzertreise so umsetzen können, wie das unseren eigenen Ansprüchen genügt. Die Enttäuschung über diese Erkenntnis ist bei uns riesengroß. Letztendlich haben wir das ganze Akustikalbum ja nur als Wegbereiter für dieses Abenteuer eingespielt. Der Traum von uns, mit einer großen Big Band durch die Lande zu ziehen, wird fürs Erste nicht realisiert werden können. Es tut uns leid für alle, die sich so sehr darauf gefreut haben wie wir, aber die Abende, an denen wir uns wiedersehen werden, müssen hundertprozentig stimmen und erlauben keine Kompromisse. Das sind wir Euch und uns schuldig. Lasst uns hoffen, dass wir alle diese seltsame Pandemie und all ihre Begleiterscheinungen möglichst bald durchgestanden haben. Wir wünschen Euch alles Gute. Bleibt gesund und optimistisch, You’ll Never Walk Alone.

Die Toten Hosen

20. Mai 2020

Die Erstattung der Eintrittspreise beginnt am Dienstag, 30.06., ausschließlich über die Stellen, wo ihr Eure Tickets gekauft habt.

Dear friends

The „Alles ohne Strom“ tour 2020, which was cancelled by official regulations due to COVID19, will not be postponed, but will unfortunately be cancelled completely. Despite all efforts to postpone to tour in any way we ultimately failed due to organizational problems. We would not have been able play the 2021 tour as we had always imagined it. Neither logistically nor in terms of the line-up could we have implemented the tour in a way that met our own aspirations. Our disappointment is unbearably huge. After all, we recorded the whole acoustic album only as a precursor for this adventure. Our dream of touring with a big band will not be realized for the time being. We are very sorry for all of you who were looking forward to it as much as we were, but these evenings with you need and deserve to be perfect and do not allow for any compromise. We owe that to you and to ourselves. Let us hope that we all get through this strange pandemic and all its symptoms as soon as possible. We wish you all the best. Stay healthy and optimistic, You’ll Never Walk Alone.

Die Toten Hosen

May, 20th 2020

All tickets will be refunded at their point of purchase from Tuesday, 30th of June 2020

Chers amis

La tournée „Alles ohne Strom“ 2020, qui a été annulée par la réglementation officielle en raison de la COVID19, ne sera pas reportée, mais sera malheureusement complètement annulée. Nous avions d’abord pensé à un report à l’année prochaine et nous avons vérifié toutes les options, mais nous avons échoué en raison de problèmes d’organisation. Nous ne pouvions pas jouer la tournée 2021 comme nous l’avions toujours imaginée. Ni sur le plan logistique ni sur celui de la programmation, nous n’aurions pu mettre en place la tournée de concerts d’une manière qui réponde à nos propres exigences. Cette décision est énorme et nous sommes très déçus. Enfin, nous avons enregistré l’album acoustique uniquement en tant que précurseur de cette aventure. Notre rêve de partir en tournée avec un Big Band ne se réalisera pas pour l’instant. Nous sommes désolés pour tous ceux d’entre vous qui attendaient cela avec autant d’impatience que nous, mais les soirées où nous nous retrouverons doivent être cent pour cent et ne permettre aucun compromis. Nous le devons à vous et à nous-mêmes. Nous espérons tous que nous nous sortirons le plus rapidement possible de cette étrange pandémie et de tous les symptômes qui l’accompagnent. Nous vous souhaitons bonne chance, restez en bonne santé et optimiste, You’ll Never Walk Alone.

Die Toten Hosen

20 mai 2020

Tous les billets peuvent être remboursés où ils ont été achetés à partir du Mardi 30ième Juin 2020.