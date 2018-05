Laune der Natour 2018

Supports für Dresden bestätigt: Broilers, Feine Sahne Fischfilet & Schmutzki

Termine in der Region:

02.06.2018 – Dresden, DDV-Stadion – AUSVERKAUFT

07.09.2018 – Bayreuth, Volksfestplatz

Tickets gibt es unter www.dietotenhosen.de, auf www.eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Mit den Frühlingstemperaturen steigt auch die Vorfreude auf die Laune der Natour. Da passt es gut, dass Die Toten Hosen einen neuen Schwung an Gästen bekanntgeben können. Für das Konzert in Dresden am Samstag, den 02.06.2018 wurden nun die Broilers, Feine Sahne Fischfilet und auch Schmutzki bestätigt.

Auch für das Open Air in Bayreuth auf dem Volksfestplatz am Freitag, den 07.09.2018 sind nach wie vor Karten erhältlich und Flogging Molly, Feine Sahne Fischfilet und Triggerfinger als Gäste bestätigt.

Über eine Ankündigung dieser Meldung in Ihrem Medium sowie eine Akkreditierungsanfrage zu einem der Konzert-Termine freue ich mich sehr.

Weitere Infos und Inhalte finden Sie auch in unserem Online-Magazin www.entertainmag.de, unter www.semmel.de oder unter www.dietotenhosen.de.

Kommentare

Kommentare