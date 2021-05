Dieversity: unterzeichnen weltweiten Plattenvertrag bei El Puerto Records

Nach endlosen Raubzügen ins Nordmeer, um die iberische Halbinsel bis nach Australien, schipperte El Puerto Records diesmal den Main hinunter um die fränkischen Modern (Melodic Death) Metaller von Dieversity an Bord begrüßen zu dürfen. Das dritte Album wird im Herbst auf den Markt kommen.

Dieversity: „Wir freuen uns euch mitteilen zu können, dass wir einen weltweiten Plattenvertrag bei El Puerto Records unterzeichnet haben. Wir haben die Arbeiten an unserem 3. Album Age Of Ignorance abgeschlossen, welches wir voraussichtlich Ende des Jahres veröffentlichen werden. Es freut uns zusammen mit Bands wie Undertow, Necronomicon, Welicoruss und David Reece (ex-Accept) im gleichen Roster bei El Puerto Records zu sein. Auf eine gute Zusammenarbeit.“

Labelchef Bernd Stelzer freut sich sehr: „Mit Dieversity dockt ein weiterer Hochkaräter bei El Puerto Records an. Mit zwei starken Alben im Rücken sind die Jungs aus „Good Old Germany“ bereit für den nächsten Schritt. Melodic Death Metal vom allerfeinsten, hart, laut und mit einem todsicheren Gespür für große Melodien! Willkommen an Bord, Jungs!“

Mehr Info:

https://www.facebook.com/Dieversity

Line Up:

Robin Mattner – Vocals

Daniel Heß – Lead & Rhythm Guitars

Olav Langer – Lead & Rhythm Guitars

Michael Steger – Bass

Chris Walther – Keyboards

Dominik Waldorf – Drums