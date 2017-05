Endlich steht die langersehnte Doppel-DVD/BluRay der Symphonic Black Metal Giganten Dimmu Borgir in den Regalen und konnte in ihrer ersten Woche bereits die internationalen DVD-Charts stürmen. In Deutschland, Österreich, Finnland und Schweden schoss Forces Of The Northern Night mit den Shows aus Oslo und Wacken sofort auf Nummer 1 der DVD-Hitlisten und mit wortwörtlichen Pauken und Trompeten leiteten die Norweger ihre Rückkehr ein.

„Es fühlt sich grandios an, das Release endlich veröffentlicht zu haben und zu wissen, dass unsere Fans uns immer noch so sehr unterstützen, wie damals! Dies ist der Beweis!“, freut sich Gitarrenmeister Silenoz.

Das sind die bisherigen Chart-Ergebnisse:

Deutschland DVD #1

Österreich DVD #1

Finnland DVD #1

Schweden DVD #1

Schweiz DVD #2

Frankreich DVD #4

Australien DVD #6

USA Hard Music #11

UK DVD #12

Niederlande DVD #13

Spanien DVD #13

Deutschland #17

UK Rock Top 40 #21

Das in verschiedenen Formaten erhältliche Konzertpaket besteht aus der legendären Show in der norwegischen Hauptstadt, die Dimmu Borgir gemeinsam mit dem Kringkastingsorkestret und einem großen Chor zeigt, ebenso wie die komplette Performance beim Wacken Open Air mit beinah 100 Musikern auf der Bühne.

Bestellt die DVD, BluRay oder die verschiedenen Sammeleditionen von Forces Of The Northern Night hier vor.

Sichert Euch die Liveshows digital und erhaltet Progenies Of The Great Apocalypse (live), Gateways (live) und Mourning Palace (live) sofort als Download, beziehungsweise streamt die Tracks.

Diese akustische Kombination aus der Schönen und dem Biest erschien für Fans von Dimmu Borgir seit Jahren völlig logisch. Aber viel Zeit, Planung und Herzblut waren nötig, um diese gigantische Produktion auf die Bühnen zu bringen und mit jeweils anderthalbstündigen Sets durch zwei Jahrzehnte der Bandgeschichte zu führen – sei es mit dem majestätische Finisher ‚Mourning Palace‘, dem infernalen Stampfer ‚Puritania‘ oder dem ausgefallenen Duo ‚Gateways‘. Dimmu Borgir wissen, wie man nichts als Asche zurücklässt.

