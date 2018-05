Was DIMMU BORGIR auf ihrem zehnten Studioalbum abbrennen, ist eine Großtat, die jede Sekunde Wartezeit rechtfertigt. Was ihnen 1997 mit „Entrone Darkness Triumphant“ gelang, wiederholen sie gut 20 Jahre später erneut: Sie definieren ein Genre neu, das sie maßgeblich geprägt haben, sie hängen die Messlatte mal wieder ein Stückchen höher.“

ORKUS! (D), Björn Springorum – Album des Monats

„»Eonian« ist die Quintessenz all dessen, wofür DIMMU BORGIR seit jeher stehen: Härte, Melodik, Dunkelheit, geniale zeitlose epische und erhabene Arrangements gewürzt mit Groove und Knüppelparts. Ein zeitloses Werk, das schon jetzt als Klassiker zu werten ist.“ (15/15 Punkten)

LEGACY (D), Michael Schumacher

„DIMMU BORGIR haben mit »Eonian« ein modernes Kunstwerk, eine musikalische Welt erschaffen und ihre Musik in eine Dimension erhoben, die man sich so hätte niemals erträumen lassen. Ein unfassbarer Geniestreich, den man ohne jeden Zweifel selbst in 50 Jahren noch hören wird und der zum Besten gehört, was die harte Musik jemals hervorgebracht hat.“ (10/10 Punkten)

ZEPHYR’S ODEM (D), Olaf Dibowsky

Heute veröffentlicht die norwegische Symphonic Black-Legende DIMMU BORGIR endlich ihr langerwartetes Album »Eonian«, ihr erstes seit acht Jahren. Dieser zehnte Longplayer kombiniert bombastische Epik mit dem Geist des norwegischen Black Metal der Neunziger und erscheint pünktlich zum 25-jährigen Jubiläum der Band. Passend dazu gibt es heute einen weiteren Trailer zu sehen, in dem Shagrath und Silenoz erzählen, was die Fans vom Album erwarten können. Klickt hier:

Das Album ist ab heute unter diesem Link erhältlich (als Digipak, 180g Double Vinyl in verschiedenen Farben, Boxset oder digital): http://nblast.de/DimmuBorgirEonian

Nach 25 Jahren Karriere sprengen DIMMU BORGIR weiterhin die Grenzen des Extreme Metal, polarisieren, provozieren und beweisen erneut, dass sie weiterhin die stärkste Kraft in ihrem Genre und stets einen Schritt voraus sind. „Wenn man über 25 Jahre zusammenarbeitet, wird man wie eine Familie. Man liebt sich und streitet gewaltig, aber genau diese Leidenschaft und Hingabe ist die Kraft, die die Band so lange am Leben erhielt“, erklärt Silenoz. „Unsere Musik ist unser emotionales Ventil und dieses Album wie Öl und Essig – es ist voll von Kontrasten und ein regelrechter Wirbelstirm aus Emotionen und verschiedenen Stimmungen“, fügt Shagrath hinzu.

Habt ihr die letzten DIMMU BORGIR-Clips verpasst? Hier könnt Ihr das nachholen:

‚Interdimensional Summit‘ (offizielles Musikvideo): https://youtu.be/P7vg7ir8jyc

‚Council Of Wolves And Snakes‘ (offizielles Musikvideo): https://youtu.be/5ws18_MZ-lw

Trailer 1 – Der Schreibprozess: https://www.youtube.com/watch?v=9K1GOpLWIVw

Trailer 2 – warum die Arbeit an „Eonian“ länger dauerte: https://www.youtube.com/watch?v=E84esuRFfBA

Trailer 3 – Titel und Artwork: https://www.youtube.com/watch?v=A9BvGtq4_8A

Trailer 4 – die Arbeit mit Jens Bogren: https://www.youtube.com/watch?v=29Qskx-rqYI

Außerdem haben DIMMU BORGIR die folgenden Festivalshows und auch einige Headlinegigs für 2018 angekündigt – eine ausgedehnte Welttournee ist in Planung:

15.06. CDN Montebello, QC – Rockfest

23.06. F Clisson – Hellfest

06.07. E Barcelona – Rock Fest

04.08. D Wacken – Wacken Open Air

11.08. B Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

17.08. N Horten – Midgardsblot Metalfestival

19.08. USA Las Vegas, NV – Psycho Las Vegas

21.08. USA Chicago, IL – The Vic Theatre

23.08. CDN Toronto, ON – Danforth Music Hall

25.08. USA New York, NY – Playstation Theater

18.09. RUS St. Petersburg – Kosmonavt

20.09. RUS Moscow – Glavclub

22.09. RUS Yekaterinburg – Teleclub

24.10. J Osaka – umeda TRAD

25.10. J Tokyo – Liquid Room

09.11. BR São Paulo – Tropical Butanta

11.11. RA Buenos Aires – Teatro Flores

13.11. RCH Santiago – Cúpula Multiespacio

15.11. CO Bogotá – Royal Center

17.11. MEX Mexico City – Circo Volador

Als eine der mächtigsten Extreme Metal-Schmieden des Planeten dominieren DIMMU BORGIR seit 25 Jahren das Symphonic Black Metal-Genre. Der Songwriter-Kern der Band besteht weiterhin aus der infernalen Stimmkraft Shagrath sowie den Saitenhexern Silenoz und Galder, doch auch andere vertraute Gesichter stießen im Studio dazu – so sind Schlagzeuger Daray und Keyboarder Gerlioz ebenfalls weiterhin an Bord und auch der norwegische Jazzkomponist Gaute Storaas half erneut bei den Chorarrangements, die die Band gemeinsam mit dem Schola Cantrum Chor umsetzte. Wie der Titel »Eonian« bereits andeutet, setzt sich dieses Album mit der Illusion der Zeit auseinander und ist sowohl ein Tribut an die eigene Vergangenheit der Band als auch an die norwegische Black Metal-Geschichte.

