Neues Album ‚Ecstasy‚ erscheint am 6. Juli! Erste Single und Video ‚I’ve Got The Fire‚ veröffentlicht! Ab jetzt vorbestellbar!

Bring back Stadionrock! Mit KISSIN‘ DYNAMITE nimmt Metal Blade ab sofort eine der vielversprechendsten deutschen Rockbands unter Vertrag, wobei das Sony Music-Label Columbia Deutschland die Band in Deutschland, Österreich und der Schweiz betreuen und veröffentlichen wird.

Als erste Veröffentlichung steht am 6. Juli ein neues Studioalbum mit dem Titel ‚Ecstasy‚ auf dem Plan. Es ist der Follow-Up zum bis dato letzten KISSIN‘ DYNAMITE -Longplayer ‚Generation Goodbye‚, der 2016 erschien und Platz 14 der Offiziellen Deutschen Albumcharts erreichte.

Mit ‚Ecstasy‚, das von KISSIN‘ DYNAMITE-Sänger Hannes Braun produziert wurde, knüpft das Quintett musikalisch an seine ungeschliffenen, energiegeladenen Anfangstage an – gleichzeitig bedeutet der Release eine Zäsur in der elfjährigen Bandgeschichte. Mit dem Labelwechsel steht im Herbst erstmals wieder eine Konzertreise als Special Guest auf dem Programm: ab dem 26. Oktober begleiten KISSIN‘ DYNAMITE die derzeit sämtliche Erfolgsrekorde brechende Band POWERWOLF bei sechzehn gemeinsamen Konzerten in ganz Europa.

Checkt jetzt die erste Single ‚I’ve Got The Fire‘ an checkt die Vorbestellmöglichkeiten unter: metalblade.com/kissindynamite

Tracklisting ‚Ecstasy‚:

1. I’ve Got The Fire

2. You’re Not Alone

3. Somebody’s Gotta Do It

4. Ecstasy

5. Still Around

6. Superhuman

7. Placebo

8. Breaking The Silence

9. Waging War

10. One More Time

11. Heart Of Stone

12. Wild Wind

13. No Time To Wonder

