Disillusion: kündigen Headliner Shows für 2022 in Deutschland an

Disillusion haben Headliner Shows für das Jahr 2022 in Deutschland angekündigt. Die Leipziger Avantgarde-Metaller werden am 14. Oktober im Kölner Yard Club starten und nach Stationen in Frankfurt, Hamburg und Berlin am 4. November zum großen Finale in ihrer Heimatstadt im Werk 2 antreten. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf über diesen Link erhältlich: https://disillusion.de/tour



In weiteren Nachrichten musste die angekündigte Europa Tournee mit Obscura und Persefone leider aufgrund der anhaltenden Pandemie-Situation nochmals verschoben werden. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Neben den bereits angekündigten Auftritten bei der XXV Anniversary Show von Die Apokalyptischen Reiter am 23. April und der Show beim Dong Open Air in Neukirchen-Vluyn sind Disillusion mittlerweile auch für Belgiens Graspop Open Air in Dessel im Juni bestätigt worden.



Disillusion kommentieren:

„Freunde, 2022 ist es hoffentlich wieder so weit und wir setzen da an, wo wir auf unserer The LiberationTour aufgehört haben: intensive und lange Konzertabende zusammen mit euch“, schreibt Gitarrist und Sänger Andy Schmidt. „Wir freuen uns riesig auf euch und das neue Material, das wir dann im Gepäck haben werden. Daumen drücken für alles!“

Disillusion Headliner 2022

14 OCT 2022 Köln (DE) Yard Club

15 OCT 2022 Frankfurt (DE) Das Rind

28 OCT 2022 Hamburg (DE) Headcrash

19 OCT 2022 Berlin (DE) Frannz

04 NOV 2022 Leipzig (DE) Werk 2

Disillusion mit Obscura & Persefone

07 SEP 2022 Köln (DE) Gebäude 9

08 SEP 2022 Hamburg (DE) Knust

09 SEP 2022 Berlin (DE) Hole 44

10 SEP 2022 Praha (CZ) Futurum

11 SEP 2022 Warszawa (PL) Hydrozagadka

13 SEP 2022 Wien (AT) Viper Room

14 SEP 2022 Zürich (CH) Komplex Klub

15 SEP 2022 Milano (IT) Legend Club

16 SEP 2022 Lyon (FR) CCO

17 SEP 2022 Barcelona (ES) La Nau

18 SEP 2022 Madrid (ES) Caracol

19 SEP 2022 Toulouse (FR) Le Rex

20 SEP 2022 Paris (FR) Petit Bain

22 SEP 2022 Bristol (UK) Exchange

23 SEP 2022 Dublin (IE) Voodoo Lounge

24 SEP 2022 Glasgow (UK) Audio

25 SEP 2022 Leeds (UK) Brudenell

26 SEP 2022 London (UK) The Underworld

28 SEP 2022 Nijmegen (NL) Doornroosje

29 SEP 2022 Frankfurt (DE) Das Bett

30 SEP 2022 Mannheim (DE) MSC Complex

01 OCT 2022 München (DE) Backstage Halle





Disillusion Festival 2022

23 APR 2022 Leipzig (DE) Die Apokalyptischen Reiter – XXV Anniversary Show

16-19 JUN 2022 Dessel (BE) Graspop

16 JUL 2022 Neukirchen-Vluyn (DE) Dong Open Air

Mit der Veröffentlichung ihres Albumdebüts Back To Times Of Splendor im Jahr 2004 gelang Disillusion auf Anhieb ein Klassiker des progressiven Melodic Death Metal. Doch bereits mit dem Nachfolger Gloria (2006) ging die im Jahr 1994 zunächst in Zwickau gegründete Truppe aus Leipzig um Sänger und Gitarrist Andy Schmidt einige radikale Schritte weiter – und das gleichzeitig in mehrere Richtungen. Wie weit Gloria in Komposition und Sound seiner Zeit voraus war, lässt sich beispielsweise erkennen, wenn man das zehn Jahre später erschienene Meisterwerk Magma der Franzosen Gojira dagegen hört.



Dennoch wurde es erst einmal ruhig um die Avantgarde-Metaller, die sich eine längere kreative Auszeit gönnten. Erst im Jahr 2016 erschien mit der Single Alea die nächste neue Aufnahme von Disillusion, deren Besetzung sich auf mehreren Positionen geändert hatte. Vermutlich sogar zur Überraschung der Band hatte sich in dem Jahrzehnt ihrer Abwesenheit jedoch eine ebenso große wie treue Fangemeinde gebildet, die für volle Konzerte und eine äußerst erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne zur Realisierung eines neuen Albums sorgte.



Das Ergebnis von Andy Schmidts zwei Jahren des intensiven Komponierens erschein im Jahr 2019 unter dem Titel The Liberation. Von Kritikern als logische Fortsetzung von Back To Times Of Splendor beschrieben, schlagen sich auf dem Album 15 Jahren zusätzliche Erfahrung sowohl im Leben als auch der musikalischen Entwicklung seines Schöpfers nieder. Disillusions enthusiastisches Wechselspiel aus wuchtigem Metal mit Momenten purer Euphorie und leiser Introspektion erzeugt eine leidenschaftliche Achterbahnfahrt der Gefühle. Somit bleibt nur, dem Avantgarde Metal der Leipziger das Prädikat herausragender Musikalität zu verleihen, die es wagt mit dem Sound harter Gitarren auch neue Wege zu beschreiten.



Disillusion – Line-Up