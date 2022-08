Distant: unterzeichnen bei Century Media Records, veröffentlichen ersten Song und Video „Exofilth“

Century Media Records freuen sich über die Zusammenarbeit mit Distant, dem multinationalen Moloch, der sowohl aus Rotterdam in den Niederlanden als auch aus Bratislava in der Slowakei hervorgegangen ist.

Distant kommentieren: „Wir sind überglücklich, dass wir bei einem der größten Metal-Labels der Welt, Century Media Records, unter Vertrag sind. Mit ihrer perfekten Grundlage für die nächsten Sagen unserer Geschichte, könnt ihr noch viele weitere dunkle und böse Alben aus unserem Lager erwarten!“

Taucht kopfüber in die Dunkelheit ein und genießt Exofilth. Während der Song auf allen digitalen Plattformen verfügbar ist, wird das Video unter folgendem Link Premiere feiern:

Seit ihrer Gründung im Jahr 2014 und der Veröffentlichung ihrer ersten EP, Tsukuyomi, haben Distant zwei Studioalben, Tyrannotophia (2019) und Aeons Of Oblivion (2021), sowie zwei EPs, Dawn Of Corruption (2020) und Dusk Of Anguish (2021), veröffentlicht. Distant haben jedoch die Grenzen des Deathcore durchbrochen und nicht weniger als ihr eigenes multidisziplinäres Universum geschaffen, indem sie den fiktiven Roman The Rise Of Tyrannotophia in den Mix einbrachten, der Aeons Of Oblivion begleitet.

In der Vergangenheit hat die Band Shows auf der ganzen Welt gespielt, unter anderem auf dem Chaos and Carnage mit Lorna Shore, Suicide Silence, Carnifex, Upon A Burning Body und AngelMaker (USA) und als Support für ihre Freunde von Lorna Shore in Großbritannien. Die Zukunft sieht rosig aus und der Terminkalender ist bereits voll:

Kommende Shows und Festivals:

19.08.2022 (DE) Dinkelsbühl – Summer Breeze Festival

20.08.2022 (DE) Trier – SummerBlast Festival

10.09.2022 (NL) Rotterdam – Baroeg Open Air

17.09.2022 (DE) Stuttgart – CoreFest

22.09.2022 (SK) Kosice – TBA

23.09.2022 (CZ) Jublunkov – Rock Cafe Southock

24.09.2022 (CZ) Budweis City – MC Fabrika

08.01.2023 (NL) Tilburg – 13 (w/ Shadow of Intent)

Tourdaten mit Decapitated, Despised Icon, Oceano und Viscera:

29.10.2022 (DE) Hannover – Faust

30.10.2022 (DE) Wiesbaden – Schlachthof

31.10.2022 (B) Brussels – Botanique

01.11.2022 (UK) London – The Electric Ballroom

02.11.2022 (UK) Bristol – SWX

03.11.2022 (UK) Birmingham – The Mill

04.11.2022 (UK) Glasgow – Garage

05.11.2022 (UK) Manchester – Damnation Fest

06.11.2022 (FR) Paris – La Machine du Moulin Rouge

07.11.2022 (FR) Lyon – CCO

08.11.2022 (CH) Pratteln – Z7

09.11.2022 (DE) Munich – Backstage

10.11.2022 (IT) Milan – Slaughter Club

11.11.2022 (SLO) Ljubljana – Orto Bar

12.11.2022 (HU) Budapest – Dürer Kert

13.11.2022 (CZ) Prague – Meet Factory

14.11.2022 (PL) Warsaw – Proxima

15.11.2022 (DE) Leipzig – Felsenkeller

16.11.2022 (DE) Berlin – SO36

17.11.2022 (DE) Hamburg – Gruenspan

18.11.2022 (NL) Tilburg -13

19.11.2022 (DE) Bochum – Matrix

Distant sind:

Vladimir Golic – Rhythmusgitarre

Jan Mato – Schlagzeug

Alan Grnja – Gesang

Elmer Maurits – Bassgitarre

Nouri Yetgin – Leadgitarre

