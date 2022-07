Disturbed: „Hey You“-Single online

Heute erschien die neue Single Hey You der amerikanischen Metal Band Disturbed. Klar erkennbar durch die markante Stimme von Fronter David Draiman und wegen des eher groovingen Metals bereits seit den 90ern auch fast massentauglich unterwegs. Ein Song, nach dem Standard-Rezept von Disturbed und mit einem aufwendigen Video teilt David Draiman mit: „It’s a wake up call. We’ve become our own worst enemies. Civil discourse has become the exception instead of the norm. People have lost themselves in outrage addiction.“