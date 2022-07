Name: Königsmet 0,75 Liter Gallone

Herkunftsland: Minden, Deutschland

Firma: Beerenweine Riese GmbH & Co. KG

Art des Getränks: Spirituose aus Honigwein

Jahrgang: entfällt

Link: https://www.beerenweine.eu

Abfüllmenge: 750 ml

Volumenprozent Alkohol: 18,0 % vol

Preis: 15,00 Euro

Online-Shop: http://shop.beerenweine.de/

Darf es ein Met sein? Nach längerem Warten gibt es einen neuen Honigwein, den wir für euch in unseren Metaldrinks testen wollen. Der Königsmet aus dem Hause Beerenweine Riese GmbH & Co. KG bietet sich nicht nur dafür an, sondern klingt auch noch verdammt edel. In der 0,75 Liter Gallone macht der Trunk rein optisch noch mehr her. Mit satten 18 Volumenprozent Alkohol ein Trunk, der nicht nur gute Laune bescheren kann, sondern auch die Sinne verändert. Das auf alt getrimmte Etikett mit dem Segelschiff im Zentrum gefällt mir als Friese und lässt das Heimatherz schneller schlagen. Schlicht, ansprechend und auf den Punkt gebracht – mal sehen, ob der Inhalt da mitgehen kann.

Der Königsmet aus Honig- und Branntwein schlägt die Brücke zwischen Wein und Spirituose. Mit 18 Umdrehungen wird dieses einem beim Alkoholgehalt gleich deutlich. Dank der angenehmen Süße des Honigs kommt mir der Met jedoch gar nicht so kraftvoll vor. Gefährlich, denn schneller als man denkt, sitzt man beim König auf dem Schoß, um dessen Königsmet zu schnabulieren. Ob dafür die Todesstrafe droht? Das kann ich hier am Hofe nicht klären, dafür bildet der Gaumenschmaus eine gelungene Alternative zum klassischen Likör. Wie alle Weinspezialitäten der Firma Beerenweine Riese GmbH & Co. KG kann auch der König unter den Met im erhitzten Zustand genossen werden. Der Geruchstest lässt nicht viel erahnen, außer, dass ordentlich Honig im Spiel ist. Geschmacklich wunderbar süß und mild, geht der goldgelbe Tropfen warm die Kehle herunter. Ohne billigem Alkoholnachgang bleibt das Grundgefühl positiv. Auch nach dem letzten Schluck liegt der feine Film lieblich auf der Zunge. Mir gefällt der Schulterschluss vom Wein zum Likör, der sehr gut umgesetzt wurde.