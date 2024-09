Doedsmaghird: kündigen Debütalbum „Omniverse Consciousness“ an, das am 11.10. via Peaceville erscheint

Doedsmaghird ist das neue Projekt von Yusaf „Vicotnik“ Parvez, dem Kopf hinter den langjährigen Leadern der norwegischen Metalszene, Dødheimsgard, und dem geschätzten französischen Multiinstrumentalisten und Dødheimsgard-Gitarristin Camille Giradeau. Am 29. August haben Doedsmaghird Details zu ihrem Debütalbum Omniverse Consciousness bekannt gegeben, das am 11. Oktober auf Peaceville erscheinen wird. Yusaf sprach über das neue Projekt:

„Ein Konzept des universellen Bewusstseins, das die gegenwärtige individuelle Erfahrung transzendiert und die Punkte über mehrere Zeitlinien und Dimensionen hinweg verbindet. Das Bewusstsein ist wie ein Knotenpunkt in einem riesigen, vernetzten Netz, in dem das schwarze Medium Strom als Kanal für den Informationsaustausch dient. Innerhalb dieser Singularität führen alle Wege nach innen, und das Konzept der Zeit hört auf zu existieren. Jede mögliche Zeitlinie, Vergangenheit und Zukunft konvergieren in dem rätselhaften Zustand des omniversellen Bewusstseins. Wie ein geflüstertes Geheimnis präsentieren wir diesen Schnittpunkt von Erfahrungen und Ergebnissen. Sie symbolisiert das unerreichbare Potenzial, das nie war, aber ist. Dieses Entstehen durch Konflikt und Synergie, geformt aus den ursprünglich beteiligten Wesenheiten. Eine Transformation und Innovation, bei der zwei Punkte in der Zeit zu einem Punkt in der Mitte verschmelzen…“

Nach der monumentalen Veröffentlichung von Dødheimsgards Magnum Opus Black Medium Current im Jahr 2023 und nach einer Periode, in der er danach strebte, etwas zu schaffen, das von der Pionierarbeit der verehrten Veröffentlichungen Satanic Art und 666 International inspiriert ist, hat Yusaf „Vicotnik“ Parvez mit Doedsmaghird eine Art Parallelwelt und missgestaltetes Pendant ins Leben gerufen, indem er etwas von der ursprünglichen, düsteren Essenz jener Genre-Klassiker einfließen ließ. Verfeinert und unter einer neuen Maske spiegelt Debütalbum Omniverse Consciousness in die Moderne zurück.

Im Gegensatz zu den heutigen Dødheimsgard war die Entstehung und der Prozess von Doedsmaghird zu einem vielleicht akribischeren und gewissenhafteren Fokus – einer, der absichtlich vom Instinkt getrieben wurde, ohne zu viel nachzudenken; um etwas sehr real und ehrlich Klingendes in seinem sich entfaltenden Chaos und seiner Spontaneität zu erschaffen. Dieser Sinn für eine fast rohe Dringlichkeit wurde genutzt, um die zeitlich begrenzten Aufnahmesessions von Vicotniks früheren Tagen zu reflektieren, was wiederum zuweilen kantige Performances und eine nicht wiederholbare Magie „im Moment“ erforderte.

Omniverse Consciousness – Tracklist:

1. Heart Of Hell

2. Sparker Inn Apne Dorer

3. Then, To Darkness Return

4. Endless Distance

5. Endeavour

6. Death Of Time

7. Min Tid Er Omme

8. Adrift Into Collapse

9. Requiem Transiens

Omniverse Consciousness ist auf marmorierter LP, schwarzer LP und CD erhältlich.

Der kompositorische Stil von Omniverse Consciousness selbst zielt in erster Linie darauf ab, diese intensiven Momente zu umarmen und sie als reine, ungezügelte Quelle einzufangen. Das Album ist eine Reise in die unnachgiebige Dunkelheit, mit Texten, die als eine Reihe von ergreifenden und starken Schnappschüssen und geschwärzten Grübeleien beschworen und vorgetragen werden, die über die Verzweiflung inmitten einer zerfallenden Welt reflektieren und darin schwelgen.

Omniverse Consciousness wurde von Vicotnik selbst aufgenommen und gemischt, das Mastering übernahm Tom Kvålsvoll im Kvalsonic Lab in Norwegen. Omniverse Consciousness wird am 11. Oktober auf Peaceville veröffentlicht.

