Der Vorverkauf zum Dong Open Air-Festival 2018, das vom 12. bis zum 14. Juli ein weiteres Mal in Neukirchen-Vluyn stattfinden wird, ist gestartet. Schon nach wenigen Stunden waren bereits 75% der Early Birds-Tickets vergriffen. Woran das liegen könnte? Die Antwort ist offensichtlich: Weil alle vier bisher angekündigten Bands aus dem Hause Nuclear Blast kommen! Seht hier eine kurze Übersicht zur ersten Bandwelle:

Anthrax

Die mehrfach grammynominierten Thrash-Ikonen Anthrax, die als Teil der Big Four mit Metallica, Slayer und Megadeth den Weg des Thrash/Metal-Genres geebnet haben, werden im April nächsten Jahres ihre sehnlich erwartete Live-DVD namens Kings Among Scotland auf den Markt bringen. Das Livepaket kann bereits vorbestellt werden; alle Details findet Ihr unter www.anthrax.com.

Exodus

Exodus machten zuletzt 2014 auf sich aufmerksam, als sie mit ihrem neuesten Meisterwerk Blood In, Blood Out auf Platz #29 der deutschen Media Control Charts und auf Platz #38 der Billboard US Top 200 eingestiegen sind. Zudem konnten sich Exodus in einigen Ländern zum ersten Mal überhaupt in den Charts positionieren. Blood In, Blood Out kann hier bestellt werden: http://smarturl.it/EXODUS-BloodIn

Die Apokalyptischen Reiter

Die Apokalyptischen Reiter veröffentlichten erst im September diesen Jahres ihr aktuelles Studioalbum Der Rote Reiter, das sie direkt auf Platz #10 der offiziellen deutschen Albumcharts katapultierte! Auch die Presse war rundum begeistert und heimste der Platte Top-Bewertungen in zahlreichen Magazinen ein (7/7 Metal Hammer, 14/15 Legacy 9/10 Rock Hard, 9/10 metal.de, u.a.). Bestellt Der Rote Reiter hier: http://nblast.de/DARDerRoteReiterNB

Mantar

Mantar veröffentlichten ihr letztes Album, Ode to the Flame, im April 2016 und legten dann dieses Jahr mit einer 3 Song-starken EP, The Spell, nach, die bislang unveröffentlichte Songs beinhaltete. Die 10″-Vinylplatte war jedoch bereits vor Veröffentlichungstag in der Farbe Silber ausverkauft und schon wenig später waren auch die restlichen limitierten Scheiben in Schwarz komplett vergriffen.

Das aktuelle Album, Ode to the Flame, gibt es hier: http://nblast.de/MantarOdeToTheFlame

Selbstverständlich werden auch schon bald neue Bands angekündigt – seid also gespannt auf weitere Überraschungen. Bis dahin, schnell noch eines der letzten vergünstigten Frühbuchertickets kaufen, um sich selbst oder andere zu Weihnachten mit einer ordentlichen Portion METAL zu beschenken!

Ticket’s für das Dong Open Air gibt es unter www.dongopenair.de oder auf www.metaltix.com.

Weitere Infos: http://www.dongopenair.de/

