Darf es noch ein wenig Thrash sein? Niemand geringeres als die teutonische Thrash-Ikone Destruction bläst zum Appell in den Pit auf Mount Moshmore. Gemeinsam mit Exodus wird der Mad Butcher euer Blood in und wieder out klopfen, versprochen!

Alvenrad aus den Niederlanden flankieren dabei mit ihrer sehr hervorragenden und so noch nicht gehörten Mischung aus melodischem Folk-Metal, Blast-Beats und Hammond-Orgel!

Und zu guter letzt freuen wir uns auf die Rückkehr von Torian! Die Paderborner Dong-Veteranen sind Experten für eingängige Power-Metal-Refrains, und wir freuen uns schon jetzt auf hochgereckte Fäuste bei „Diamonds and Tyrants“!

Kennt ihr alles noch nicht, oder wollt ihr direkt noch mal hören? Kein Problem, dafür gibt es unsere Bandprofilseiten samt Hörproben!

Wem’s gefällt, der sichere sich schnell ein Ticket, denn der Vorverkauf in unserem Shop und auf metaltix.com lief schon mal schlechter…

