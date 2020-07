Dong Open Air: Rage und Long Distance Calling in der Moshbox

Heute legen wir gleich dreifach nach, denn neben der Zusatzshow mit Haggard und Aeverium am 2. August präsentieren wir euch drei weitere Bands in der Moshbox!

Am Freitag, den 31.07., werden Long Distance Calling erstmalig auf dem Dongberg aufspielen! Die vier Münsteraner haben mit ihrem aktuellen Album How Do We Want to Live? nicht nur zahlreiche „Album des Monats“ Trophäen und eine deutsche und schweizerische Top 10 Platzierung eingeheimst. Ihr unschlagbar atmosphärischer Post-Rock ist darüber hinaus wie geschaffen für die luftige Kulisse der Moshbox auf der Halde Norddeutschland!

Unterstützt werden sie von ihren niederrheinischen Prog-Kollegen von Isaac Vacuum.

Am Samstag, den 01.08., servieren wir euch außerdem ein Stück ruhrpottige Metal-Legende: Rage klettern auf den Berg, um euch mit dem, was die Dong-Crew „Power-Metal mit Eiern“ nennt, die Falten aus was auch immer zu bügeln! Übrigens seit kurzem und zum ersten Mal seit Ewigkeiten verstärkt mit zweitem Gitarristen – es wird also noch fetter als gewohnt!

Und wo wir gerade von Verstärkungen sprechen, auch Rage spielen nicht alleine. Crossplane aus Essen gehören zum Feinsten, was der Pott an Räude zu bieten hat! Wo die Jungs in die Saiten langen, da fließt das Bier in Strömen, während aus den Boxen dreckig-rotziger Rock’n‘ Roll dröhnt.

Wir hoffen sehr, dass mit Long Distance Calling, Rage und Haggard für jeden von euch was dabei ist.

Einlass ist jeweils um 18:30 Uhr, Showbeginn um 19:15 Uhr.

Einlass der Haggard-Zusatzshow ist um 14:00 Uhr, Showbeginn um 14:45 Uhr.

Die Tickets für die Shows mit Rage und Long Distance Calling gehen heute um 20:00 in den Verkauf in unserem Shop auf dongopenair.de. Schon jetzt geht dort die Zusatzshow mit Haggard und Aeverium am Sonntagnachmittag über den Tresen.

Wir empfehlen euch jeweils schnelle Reservierungen, denn alle Shows haben aufgrund der Coronaschutzverordnung eine Kapazität von lediglich 250 Personen. Die Haggard-Show am Sonntagabend war bereits nach einem halben Tag ausverkauft (siehe weiter unten).

Live is Life!

Euer Dong Team

=============================

Fett, Herrschaften! Die Haggard-Show, am Sonntag, den 02.08., die wir gestern Abend in den Verkauf gegeben haben und für die wir die Viersener Könner von Aeverium als Support gewinnen konnten, ist ausverkauft!

Und da wir gerade ein Abo auf gute Nachrichten haben, legen wir eine weitere Show mit Haggard und Aeverium, die ihr vielleicht schon auf dem Dong 2017 erlebt habt, nach. Noch am selben Tag!

Nachdem die erste Show gerade die Kosten deckt, habt ihr uns nun die Chance gegeben, alle Beteiligten nach den Shows mit annähernd dem Lohn nach Hause zu entlassen, der in der Vor-Corona-Zeit üblich war.

Die Tickets für diese zweite Show sind ab sofort im Shop verfügbar – und wieder auf 250 Stück limitiert.

Der Einlass der bereits ausverkauften Show startet um 18:30 Uhr, die Shows dann ab 19:15 Uhr.

Der Einlass der nun neu hinzugefügten Shows startet um 14:00 Uhr, die Shows dann um 14:45 Uhr.

Herzlichen Dank für euren Zuspruch!

Euer Dong Team