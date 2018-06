Seit heute sind die Tageskarten für das achtzehnte Dong Open Air im Verkauf. Falls ihr euch in diesem Jahr nicht das volle Wochenende geben könnt, dann geht in unseren Shop und schnappt euch eine!

Mit Rücksicht auf die Wochenendetickets sind die Kontingente der Tageskarten kleiner als im Vorjahr, greift also am besten gleich zu. Tatsächlich wurden in der kurzen Zeit zwischen Livegang und diesem Newsletter bereits ein Viertel der Tagestix verkauft. Wir fühlen uns etwas beobachtet…

Kommentare

Kommentare