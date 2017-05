Dontos und Adam Angst veröffentlichen eine gemeinsame Split Single mit zwei neuen Songs. Eine aufwendige, auf je 500 Stück limitierte 10“ Vinyl mit beiden Songs ist ab Freitag, dem 02.06.17, über die Shops der Bands vorstellbar. Digital erscheinen beide Songs am Mittwoch, dem 31.05.2017 um 12 Uhr.

In einem gemeinsamen Statement äußern sich beide Bands wie folgt zur Idee und Entstehung der Split Single:

„Jetzt erst recht!“ Nur mit diesem Credo kann, nein, MUSS man Zeiten begegnen, in denen sich mittlerweile nahezu jeden Tag auf diesem Planeten irgendwelche feigen Arschlöcher für geisteskranke Ideologien in die Luft sprengen. „Jetzt erst recht!“ will man wiederum trotzig den anderen Arschlöchern ins Gesicht schreien, die unlängst neue, milliardenschwere Waffendeals für weitere Kriege abgeschlossen haben, menschliche „Kollateralschäden“ (sic!) in Kauf nehmen und damit schlussendlich noch mehr Öl ins Terror-Feuer gießen. Und „Jetzt erst recht!“ muss auch die Entschlossenheit signalisieren, mit der man in diesen Tagen jenen populistischen Arschlöchern entgegenzutreten hat, die all das Chaos nutzen wollen, um rechtes Gedankengut in der Mitte der Gesellschaft wieder salonfähig zu machen und die mit irren Brandreden täglich noch mehr Angst, Hass und Lügen streuen.



Auf- oder klein beigeben sind keine Option.

Schweigen ist nichts anderes als stille Zustimmung.

Und Wegsehen ist absolut zum Kotzen.

Auf all das können sich die Donots und Adam Angst absolut einigen – und haben bei gemeinsamen Getränken unlängst festgestellt, dass sie nicht nur beide derzeit klammheimlich an neuen Alben arbeiten, sondern parallel schon zwei Songs aufgenommen haben, die (leider) mehr als tagesaktuell sind und bei aller Ansage, Bissigkeit und Zynismus hoffentlich trotzdem deutlich, laut und am Ende dann doch positiv sagen:

Wir haben nur dieses eine Leben. Wir haben nur diese eine Welt. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass wir beides, so lange es geht, in Frieden halten und behalten können. Lasst uns mit dem, was wir am meisten lieben, für die, die wir lieben, zusammenstehen und den Arschlöchern sagen, dass sie Arschlöcher sind. Und dass wir, solange unsere Herzen schlagen und das Blut bis in den Kopf fließt, nicht tatenlos zusehen werden, bis hier alles brennt.

Am Ende gilt doch für uns alle, unausweichlich und unabhängig von Glauben, Hautfarbe, Sexualität, Gesinnung, Herkunft: Wir Werden Alle Sterben und Keiner Kommt Hier Lebend Raus.

In einer kurzfristigen Schnaps-Idee-Nacht-und-Nebel-Aktion der beiden Bands werden nun genau diese zwei brandneuen Songs am 31.05. digital als Split Single veröffentlicht, sowie ab Freitag, dem 02.06.2017, als jeweils auf 500 Stück limitierte Vinyl 10″ in den Online-Shops von Adam Angst und den Donots vorbestellbar sein. Erscheinen wird das 10″ Vinyl im August 2017.

Die 10″ Vinyl Version kommt in aufwendiger Aufmachung: die einseitig bespielte 10″ ist auf der B-Seite mit einem Siebdruck versehen und steckt in einem handgemachten Siebdruck-Klappcover von Homesick Merch.

Die Donots Version kommt auf weißem Vinyl mit schwarzem Siebdruck, die Adam Angst Version auf schwarzem Vinyl mit weißem Siebdruck. Beide Versionen sind auf je 500 Exemplare limitiert und nummeriert.

Vorbestellbar sind die Versionen ab Freitag exklusiv über die Shops der Bands unter donots.merchcowboy.com (Donots) sowie www.ghvc-shop.de (Adam Angst). Im Shop der Donots ist außerdem ein exklusives T-Shirt Bundle erhältlich.

Die Split-Vinyl markiert auch die Wiedergeburt von Solitary Man Records, dem seinerzeit in Japan gegründeten bandeigenen Indie-Label der Donots. Wir freuen uns auf viele weitere Releases unter unserem Dach, denn ‚das Herz bleibt an‘!





