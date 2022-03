Doodswens – Lichtvrees

Nochmals zurück in die Niederungen der Wühlkiste der liegengebliebenen Alben des letzten Jahres befinde ich mich erneut in den dunklen Gewölben. Wieso mache ich das bloß? Es gibt doch genügend aktuell anstehende Veröffentlichungen! Die Frage habe ich mir persönlich schnell beantwortet, denn es könnte dort ja noch ein schwarz glänzendes Juwel liegengeblieben sein und außerdem ist das hier vorliegende Album noch aus dem Dezember 2021, also noch gar nicht so alt.

In diesem Fall ist es eine niederländische Band aus dem Black Metal, die ich da herausgefischt habe. Näher spezifiziert sind es sogar zwei Damen, also eine All Female Black Band aus den Niederlanden und das gibt es auch überhaupt nicht so oft. In einem Interview von ihnen habe ich gelesen, dass sie den Begriff All Female hassen…

Doodswens sind Fraukje Van Burg (Gesang und Gitarre) und Inge Van Der Zon (Schlagzeug), die mit Lichtvrees (übersetzt: Angst vor dem Licht) ihr Debütalbum herausgebracht haben. Lichtvrees ist beim renommierten finnischen Label Svart Records erschienen und das Label hat den beiden Damen auch gleich neben der CD eine Vinylausgabe spendiert.

Doodswens Black Metal ist eine düstere Sache voller negativer Energie. So dürfte das Album Lichtvress den geneigten Hörer doch ziemlich runterziehen, was ja vielleicht auch so gewünscht ist. Doodswens heißt übersetzt übrigens Todeswunsch.

Doodswens kommen mit einem Black Metal, der auch den Neunzigern entsprungen sein könnte, daher. Die Songs befinden sich meist im Midtempo und Fraukje Van Burg keift ganz schön, wie es die männlichen Kollegen des Genres ansonsten machen.

Die beiden Damen stehen auch ansonsten den Herren des Genres in keiner Weise nach und können wahrscheinlich nicht nur mich, sondern auch andere schwarze Herzen des Metals zu ihren Gefolgsleuten machen.

Wer auf düsteren und rohen klassischen Black Metal im klassischen Neunziger Stil steht und Angst vor dem Licht hat, kann hier bei Doodswens Debüt Lichtvress getrost bedenkenlos zugreifen. Mich haben die Damen für sich eingenommen und ich werde sie mir bestimmt auch einmal live anschauen, wenn sie demnächst unterwegs sind.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Doodswens – Lichtvrees in unserem Time For Metal Release-Kalender.