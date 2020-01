Double Experience: Veröffentlichen „Alignments (Good Edition)“ EP

Double Experience legen mit der Alignments (Good Edition) nach und veröffentlichen heute eine weitere digitale EP, die Lust auf das anstehende Album macht (VÖ: 24.04.2020). Die Songs sind inhaltlich mit popkulturellen Referenzen gespickt, während musikalisch Wert auf eingängige und ehrliche Rockmusik gelegt wird.

Hier gibt es das Video zum Track Born For It:

Double Experience verstehen sich selbst als Nerds, ohne dabei in irgendwelche Klischees à la Big Bang Theory abzudriften. Stattdessen hat die Band ein generelles Interesse an der Nerd-Kultur verinnerlicht, lebt das in ihren Songs aus und zeigt damit, dass doch letztendlich in jedem von uns irgendwie auch ein Nerd steckt (oder früher mal steckte). Sei es der Film/Serien-Junkie, Comicbuch-Liebhaber, RPGler jeglicher Coleur, Gamer, Cosplayer etc. Für jeden ist etwas dabei, wenn Double Experience diese Themen aufgreifen und mit qualitativ hochwertiger Rockmusik und ihrem Gespür für Hooklines verbinden!

Auf der neuen EP zücken Double Experience den 20seitigen Würfel, sind bereit in das Spiel einzusteigen und an die guten Kräfte im Universum zu appelieren.

Alignments (Good Edition)-Tracklist

1. Born For It

2. Something’s Got To Give

3. So Dumb

Das neue Album Alignments wird es als CD und clear Vinyl geben – Vorbestellen könnt ihr ab sofort und parallel dazu auch in die neue EP reinhören: https://fanlink.to/AlignmentsAlbum