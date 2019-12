Draconian Remains: veröffentlichen Song vom neuen Album

The First Crusade heißt das neue Album der schwäbischen Heavy Metal Hoffnung Draconian Remains. Es wird am 28.02.2020 erscheinen. Nun feiert der Song The Hunt seine Premiere. Seht und hört den Song hier:

Alles wirkt so vertraut, dennoch scheint irgend etwas anders zu sein. Aus dem beschaulichen Balingen machen sich Draconian Remains auf, der schwermetallischen Welt ihre Art des Heavy Metal zu präsentieren. Und zwar den Heavy Metal in seiner ursprünglichen Art, so wie ihn Bands wie Iron Maiden, U.D.O. oder Judas Priest zelebrieren. Dabei geben sie sich keineswegs damit zufrieden, den Idolen nachzueifern. Im Gegenteil, sie haben ihre ganz eigene Art gefunden, diese Musik am Leben zu erhalten.

Line-Up:

Alexander Thalmaier – Vocals

Marcel Willkommen – Bass

Benni Drumbeldore Antolovic – Drums

Davin Wolfer – Guitar

Manuel Rothmund – Guitar

