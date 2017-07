Viral

Über Geschmack lässt sich ganz sicher streiten, denn jede Form von Diskussion ist in der Kunst erwünscht. Gleiches gilt für Viral. Braucht man noch einen Seuchenthriller, wo die Bestien drauf aus sind, die ganze Welt zu unterwandern? Natürlich, ansonsten würde eine ganze Sparte an Horrorstreifen nur noch auf Klassiker blicken... dass dachten sich auch Henry Joost und Ariel Schulman, die Regisseuren von Nerve und Paranormal Activity. Daher greifen sie erneut das Thema auf, erschaffen ihren ganz eigenen Endzeitthriller. Gruselig, ja, mit makaberen Szenen, aber kein Splatter, dass würde wohl auch gegen die Vorstellung der beiden Künstler sprechen. Ein offenes Ende hinterlässt hier oder da ein kleines Fragezeichen, was sicherlich nicht ungewollt ist. Ansonsten bleibt abschließend anzumerken, dass Viral als ein standesgemäßer Horrorstreifen versucht, den Konsumenten schnell zu fixiren. Handheld-Camera-Style hat seine Liebhaber und eben Verfechter, dass wird auch in zwanzig Jahren nicht anders sein. Falls wir eurer Interesse geweckt haben, schaut doch einfach mal rein und lasst euch in einen tödlichen Kampf ums Überleben ziehen.