Die Metalcore-Band OCEANS ATE ALASKA aus Birmingham bringen mit „Hikari“ am 28.07. ihr zweites Studioalbum auf den Markt.

In der Vergangenheit waren sie bereits mit Nothlane, Stick To Your Guns oder Chelsea Grin auf Tour. Dieses Jahr spielen sie noch weitere Shows in Deutschland:

Tourdaten:

05.08.2017 München, Backstage (DE)

13.08.2017 Dresden, Club Novitatis (DE)

17.08.2017 Dinkelsbühl – Summer Breeze (DE)

18.08.2017 Klagenfurt, Stereo (AT)

20.08.2017 Stuttgart, Universum w/ August Burns Red (DE)

22.08.2017 Dornbirn, Conrad Sohn w/ August Burns Red (AT)

23.08.2017 Aschaffenburg, Cola Saal w/ August Burns Red (DE)

25.08.2017 Freiburg, Crash (DE)

26.08.2017 Oberhausen, Emscherdamm (DE)

Quelle: www.odyssey-music.net

