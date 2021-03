Dreams In Fragments: veröffentlichen Video zur neuen Single „By The Sea Forever“

Die 2017 gegründeten Female Fronted Melodic Metaller Dreams In Fragments werden Ende April ihr zweites Album When Echoes Fade via Boersma Records veröffentlichen. Um die Vorfreude anzuheizen gibt es bereits die erste Single By The Sea Forever, die mit einem passenden Musikvideo versehen wurde. Den Clip könnt ihr euch hier ansehen:

When Echoes Fade ist der Nachfolger des 2019 von der Presse hochgelobten Debütalbums Reflections Of A Nightmare und bietet einmal mehr eine atemberaubende Mischung aus harten Gitarren und symphonischen Elementen, welche die eine oder andere Gänsehaut garantieren.

Alle Infos zu Dreams In Fragments:

Homepage: http://www.dreamsinfragments.ch

Facebook: https://www.facebook.com/dreamsinfragments

Quelle: Metal Promotions