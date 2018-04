Man kann Blut, Schweiß, Bier und die berauschenden Schwaden von unendlich vielen Kräuterzigaretten regelrecht riechen, wenn man das erste Livealbum der famosen DUEL einlegt.

„Live At The Electric Church“ entstand im texanischen Austin in einer – tatsächlich! – Kirche, die inzwischen ein DIY-Rockclub ist.

Die Vordertür ist verrammelt. Rein geht´s hintenrum, wo Metalheads und Stoner-Rocker gern schon mal ein Lagerfeuer aus Müll entzünden.

Drinnen rocken DUEL sich und dem Publikum den Arsch weg und schneiden den Event mit, natürlich mit authentischem 70er-Equipment.

Die beiden ehemaligen Scorpion Child-Recken (die Band kennt Ihr bestimmt durch ihre Nuclear Blast-Releases) und ihre Mitstreiter teilen on stage wie immer gut aus und halten das jetzt auch endlich mal für die Nachwelt fest.

Hardrock as it should be!

Kommentare

