Die Baden-Württemberger von RAZZMATAZZ (sprich: Räsmatäs) bewegen sich musikalisch irgendwo zwischen AC/DC, ZZTop und NWOBHM und waren bereits mit Nazareth zusammen auf Tour. Mit DORNENKÖNIG ist ein Vertreter der härteren, deutschsprachigen Klänge mit an Bord. Formiert aus den ehemaligen Schlagwerk verbuchen sie Produzentenlegende Tommy Newton (u.a. Helloween, Guano Apes) in ihrem engeren Team.

Lünen – Eine der etabliertesten deutschen Rockbands meldet sich in diesem Jahr monströs zurück: die Nordrhein Westphalen von AXXIS veröffentlichen am 5. Oktober ihr neues Studioalbum „ Monster Hero “. Einige Wochen nach Albumrelease ist die Band auf Tour dazu, für die nun die beiden Support-Acts bekannt gegeben wurden: Razzmattazz und Dornenkönig .

AXXIS befinden sich derweil im Studio, um den Songs des Albums ihren Feinschliff zu verpassen. Wie für AXXIS typisch, stehen auch dieses Mal wieder Zeitgeist und der typische Axxis-Charakter eng zusammen. Das Album beschäftigt sich mit unserer Gesellschaft und ihrem Drang, alles immer noch größer, besser und hochdimensionierter haben zu wollen und wendet sich dabei auch kritisch an aktuell regierende Machtführer, dem aufkommenden Zeitalter des Populismus und der Fake News.

„Wir leben in einer Welt voller Superlative – egal ob in der Werbung, in Wahlversprechungen oder sonst wo, alles muss „monstergroß“ oder besonders heldenhaft sein“, so die Musiker. „Dabei gibt es auch einige Staatsführer, die in ihrem Streben mehr „Monster“ als „Hero“ sind und bei denen die beiden Begriffe eine gefährliche Symbiose eingehen.“

Sie sind eine der deutschen Rockbands, die Geschichte geschrieben haben und es immer noch tun: Vor 29 Jahren kam ihr Erfolgsalbum „Kingdom Of The Night“ auf den Markt, das bis heute zu den wichtigsten nationalen Rock-Alben zählt – fast drei Jahrzehnte später feiern AXXIS immer noch Erfolge – Chartentries in die Top 30 mit ihren letzten Alben, etliche ausverkaufte Shows und ein Kulturpreis der Stadt Lünen für Sänger Bernhard Weiß sind die aktuellsten Auszeichnungen.

In wenigen Monaten wird es im wahrsten Sinne des Wortes „Monster Hero“-mäßig weitergehen.

AXXIS: „MONSTER HERO“ TOUR 2018

Support: Dornenkönig* & Razzmattazz**

22.03. ES – Oviedo / Sir Laurens

23.03. ES – Vitoria / Urban Rock Concept

24.03. ES – Pozal de Gallinas (Valladolid) / Polideportivo Municipal

21.07. D – Balge / Rock das Ding Festival

17-18.08 CZ – Moravský Krumlov / Rock Heart Festival

29.09. D – Lünen / Heinz-Hilpert Theater (AXXIS Rock Revue)

TOURSTART

25.10. D – Wuppertal / Haus der Jugend *

26.10. D – Burgrieden / Riffelhof *

27.10. D – Heidenheim a.d.Brenz / Lokschuppen *

01.11. D – Frankfurt a.Main / Nachtleben *

02.11. D – Soest / Alter Schlachthof *

03.11. D – Bremen / Meisenfrei *

04.11. D – Hamburg / Logo *

08.11. D – Mannheim / MS Connexion Complex **

09.11. D – Pirmasens / Quasimodo **

10.11. D – Burglengenfeld / VAZ **

11.11. D – Augsburg / Spectrum **

15.11. D – Nürnberg / Hirsch **

16.11. D – München / Strom **

17.11. CH- Aarburg / Musigburg */

http://www.axxis.de