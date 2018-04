Ganz ohne jeden Zweifel gibt es auf dieser Welt nur sehr, sehr wenige Frauen, die den Titel „okkulte Hohepriesterin“ verdient haben – Jinx Dawson, Frontfrau der legendären COVEN, ist eine von ihnen.

In den späten 60ern gegründet, umgibt COVEN seit je her etwas Mystisches, Unnahbares und Einzigartiges. Jinx Dawson gilt als Muse und Wegbereiterin für Bands wie Black Sabbath, Black Widow oder King Diamond oder auch neuere Bands wie Behemoth oder Deicide.

Im Juni kommt sie für einige Shows nach Deutschland:

COVEN

+ Dune Pilot

+ Sons Of Morpheus

13.06.2018 DE Hamburg, Logo

14.06.2018 DE Berlin, Bi Nuu

15.06.2018 DE München, Backstage Halle

16.06.2018 DE Lichtenfels, Paunchy Cats

18.06.2018 DE Frankfurt, Das Bett

Jinx Dawson ist eine unangefochtene Stilikone des Okkulten und die Initatorin der umgangssprachlichen „Pommesgabel“, die sie 1968 als erste auf der Bühne etablierte.

Nach sage und schreibe 20 Jahren Stille verkündete Jinx 2013 die Rückkehr von COVEN und überraschte mit einem neuen Album, das in einem zeitgemäßen Gewand psychedelische Metal-Hymnen bereithielt.

In der Walpurgisnacht 2016 erschien mit „Light The Fire“ eine EP, die nur in kleiner Auflage und als Vorgeschmack auf ein weiteres neues Studioalbum dienen sollte. Für das sind die Arbeiten derzeit auch in vollem Gang. „Wir freuen uns, wieder in Sachen Magie und Musik aktiv sein zu können“, so Dawson. „Wir können es kaum erwarten, endlich wieder auf der Bühne zu stehen.“

