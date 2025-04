DVM Spiro: kündigen neues Album an

My Kingdom Music und DVM Spiro, die großartigen italienischen Doomster, haben einen neuen Vertrag unterzeichnet, der sie gemeinsam zur Veröffentlichung von MMXXV – Grave führen wird. Dies ist der Titel des Nachfolgers ihres erfolgreichen und gefeierten Debüts MMXIX – In Frigidvm Lectvm, das vor einigen Jahren erschienen ist.

Das neue Album erscheint im Herbst und wurde in den letzten Tagen abgeschlossen.

Mit Songs, die niemals unter elf Minuten dauern, werden DVM Spiro, bestehend aus Mitgliedern von Nihili Locus (Max, Roberto, Valeria), einer italienischen Kultband aus den 90er Jahren, ein extrem düsteres und schweres Album erschaffen. Auch wenn ihr dunkler und geheimnisvoller Doom Metal oft von atmosphärischen, manchmal sogar schaurigen und symphonischen Elementen umhüllt wird, entsteht ein allgemeines Gefühl von dunkler Verzweiflung, das mit den natürlichen, zeremoniellen Atmosphären des Doom Metals vermischt ist. Man wird keinen Moment verschwenden, um sich von ihrer Musik und dem sabbatartigem Rhythmus ihrer Kompositionen verzaubern zu lassen!

Schwere Riffs, weibliche Stimmen und sehr tiefe Growls, antike Atmosphären und sogar klassische Musik bereichern einen einzigartigen Sound, der für Fans von My Dying Bride, Funeral, dem ersten Paradise Lost und Shape Of Despair ein absolutes Muss sein wird!

Roberto führt uns mit dieser dunklen Absichtserklärung ein, die stark nach einem Vorboten des Todes klingt: „There are things that as soon as they are born you already know they must die. A sublimation, an invisible caress that blurs life, and finally becomes a cold detachment. It is an indistinct death, in which follies shine in the dark. Without peeling frames, and funereal paintings of intangible prisons. We draw on a discontinuous salvation, through moments lost among infected wounds of withered bodies and adorned with the filthy rags of others. Disappointing, woven complaint of this life. So full of beauty, beyond the ravines, turbid, of useless prayers. While the vague leads us back to the gentle torture and infirm will. Among the asymmetries of a last daily spasm. As if it were a game of dexterity to die early.“

DVM Spiro sind zurück und die Magie ihrer traurigen Kunst ist bereit, dich in die tiefsten Abgründe zu ziehen…

DVM Spiro online:

https://www.facebook.com/dvmspiro