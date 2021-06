Dvne: kündigen Europatour mit ihren Labelkollegen von Déluge an

Nach Veröffentlichung ihres aktuellen Albums Etemen Ænka vor ein paar Monaten – und Chartentries in Deutschland (43) und Großbritannien (65 in den Indie Charts) – kündigen Dvne jetzt eine europäische Co-Headlinertour mit Déluge an. Los geht’s im September, nach der Tour spielt die Band auf dem Damnation Fest und im Winter geht es wieder auf Tour, gemeinsam mit Bossk.

Nachstehend alle Daten, Tickets gibt es hier: songsofarrakis.com/tour

Dvne + Déluge 2021 Tourdaten

Sept. 15 – Nijmegen, Netherlands – Merleyn

Sept. 16 – Brussels, Belgium – La Botanique

Sept. 17 – Paris, France – Petit Bain

Sept. 19 – Nantes, France – Le Ferrailleur

Sept. 22 – Toulouse, France – Le Rex

Sept. 23 – Madrid, Spain – Caracol

Sept. 24 – Barcelona, Spain – Razz3

Sept. 25 – Bilbao, Spain – Groove

Sept. 26 – Black Sheep, France – Montepellier

Sept. 28 – Lyon, France – Rock N Eat

Sept. 29 – Strasbourg, France – La Maison Bleue

Sept. 30 – Martigny, Switzerland – Les Caves Du Manoir

Oct. 1 – Berlin, Germany – Zukunft am Ostkreuz

Oct. 2 – Poznan, Poland – Pod Minoga

Oct. 3 – Leipzig, Germany – Bandhaus

Dvne live 2021

Nov. 6 – Leeds, UK – Damnation Festival @ Leeds University Union

Dvne 2021 Tour Dates

w/ Bossk

Dec. 12 – Nottingham, UK – Bodega alttickets.com

Dec. 13 – Bristol, UK – The Exchange seetickets.com

Dec. 14 – Birmingham, UK – Mama Roux’s seetickets.com

Dec. 15 – London, UK – The Garage formpresents.seetickets.com

Dec. 16 – Leeds, UK – Brudenell Social Club brudenellsocialclub.seetickets.com

Dec. 17 – Manchester, UK – Deaf Institute formpresents.seetickets.com

Dec. 18 – Glasgow, UK – Ivory Blacks eventbrite.co.uk

Auf Bandcamp gibt es eine neue, exklusive Vinylvariante von Etemen Ænka – weiß mit schwarzem Staub, diese kann ab sofort hier vorbestellt werden: songs-of-arrakis.bandcamp.com. Limitiert auf 200 Einheiten, wird diese Vinyl am 13. August 2021 veröffentlicht. Reserviert jetzt eure Kopien!

Dvne sind eine Band der großen Kontraste, die titanische Schwere und filigrane Sanftheit miteinander verwebt, komplexe lyrische Ideen mit fesselnden Storylines, und dies wurde auf dem zweiten Album Etemen Ænka nur noch erweitert und konzentriert. „Es ist ein Album, das musikalisch eine Erzählung hat, und wir hoffen, dass das den Hörer dazu ermutigt, das Universum zu erforschen, das wir um das Album herum geschaffen haben“, sagt Gitarrist/Sänger Victor Vicart. „Es ist ein sehr dichtes und vielschichtiges Album, das mehrfaches Anhören belohnt, und während dies zu einem wiederkehrenden Aspekt unserer Musik wird, haben wir das Gefühl, dass wir dieses Mal noch weiter gegangen sind. Es ist auch ein sehr polarisierendes Album, gefühlsmäßig gesehen. Die schweren Abschnitte sind, nun ja, sehr schwer, während die cleanen Abschnitte viel komplizierter und zarter sind – und auf eine Art und Weise, die in einem Studio Ghibli Anime Soundtrack nicht fehl am Platz wäre.“

Dvne Line-Up:

Victor Vicart – Guitar, Vocals, Keys

Dudley Tait – Drums

Daniel Barter – Guitar, Vocals

Allan Paterson – Bass

Evelyn May – Keys

