Dvne: kündigen exklusiven Livestream an

Die britische Progressive-Post-Metal-Band Dvne hat letztes Jahr ihr bahnbrechendes zweites Album Etemen Ænka veröffentlicht, das von Fans und Presse auf der ganzen Welt gefeiert wurde, unter anderem wurde es als „Anwärter für die beste Metal-Veröffentlichung des Jahres 2021“ vom deutschen Fuze-Magazin bezeichnet. Trotz der globalen Pandemie schafften es Dvne, zwei erfolgreiche Europatourneen zu spielen, und zum ersten Jahrestag von Etemen Ænka liefern Dvne eine spezielle Live-Performance mit vier Songs. Die Band hat den Stücken einen neuen Dreh verpasst, indem sie die preisgekrönte Musikerin Lissa Robertson an der Violine und am Gesang sowie Evelyn May Hedges an den Keyboards hinzugenommen hat. Diesen Samstag, den 19. März, können sich Fans auf Bandcamp auf diese elektrisierende Performance einstimmen, die in ihrer Heimatstadt Edinburgh gefilmt wurde, mit Hilfe des Produzenten und langjährigen Mitarbeiters Graeme Young, der Etemen Ænka und Asheran produziert hat.

Dvne Livestream

Samstag, 19. März 2022

1900 Uhr / 6PM GMT / 2pm ET / 11am PT

Sichert euch hier eure Tickets:

songs-of-arrakis.bandcamp.com/merch/cycles-of-asphodel-2

Dvne ist eine Band der großen Kontraste, die titanische Schwere und komplizierte Sanftheit miteinander verwebt, komplexe lyrische Ideen mit fesselnden Geschichten, und dies wurde auf dem zweiten Album Etemen Ænka noch weiter ausgebaut und konzentriert. „Es ist ein sehr dichtes und vielschichtiges Album, das mehrfaches Anhören belohnt, und während dies zu einem wiederkehrenden Aspekt unserer Musik wird, haben wir das Gefühl, dass wir dieses Mal noch weiter gegangen sind. Es ist auch ein sehr polarisierendes Album, emotional gesehen. Die schweren Teile sind, nun ja, sehr schwer, während die cleanen Teile viel komplizierter und zarter sind“, erklärt die Band. Ihr Name ist eine Anspielung auf das zeitlose Sci-Fi-Epos Dune von Frank Herbert, ein Genre, in dem sie sich gerne bewegen und das sich auch im lyrischen Inhalt des Albums wiederfindet. Während sie ein eigenes Universum erschaffen wollen, behandeln sie auch ernstere Themen, die mit der Gesellschaft, in der wir leben, zu tun haben. Während Asheran sich sehr auf ihre Beziehung zu ihrer Umgebung und der Umwelt konzentrierte, konzentriert sich Etemen Ænka viel mehr auf soziale Themen und insbesondere auf Ungleichheiten und die menschliche Beziehung zur Macht.

Ab dem 22. Juni werden Dvne mit High On Fire auf Tour sein, weitere Dvne Tourdaten dann in Kürze!

Dvne On Tour 2022

Jun 22 – UK Nottingham, Rescue Rooms

Thu Jun 23 – UK Leeds, Brudenell

Fri Jun 24 – UK London, The Garage

Sat Jun 25 – UK Brighton, Chalk

Sun Jun 26 – UK Bristol, The Fleece

Cycles Of Asphodel Live-Line-Up:

Victor Vicart – Guitar, Vocals, Keys

Dudley Tait – Drums

Daniel Barter – Guitar, Vocals

Allan Paterson – Bass

Lissa Robertson – Violin, Vocals

Evelyn May Hedges – Keys

Cycles Of Asphodel Tracklist:

1. Weighing of the Heart (Live)

2. Omega Severer (Live)

3. Asphodel (Live)

4. Satuya (Live)

https://www.facebook.com/DvneUK

https://www.instagram.com/dvne_uk