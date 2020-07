Dynamo Metalfest: kehrt im August 2021 zurück

Das Dynamo Metalfest wird 2021 mit voller Kraft zurückkehren! Nicht mehr im Juli, sondern im August treffen sich nun alle Besucher auf der Eisbahn in Eindhoven. Natürlich versucht der Veranstalter alle Bands umzubuchen, die dieses Jahr nicht spielen konnten. Im Moment können sie bereits Heaven Shall Burn, Bay Area Interthrashional, Candlemass, Jinjer, Firewind und Dress The Dead bestätigen. Tickets für 2021 werden später in diesem Jahr in den Verkauf gehen und gekaufte Tickets für 2020 bleiben für 2021 gültig!