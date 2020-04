Dyscordia: veröffentlichen Video zu „This House“

Die Melodic Metaller Dyscordia aus Belgien veröffentlichten Anfang des Jahres ihr neues Album Delete / Rewrite.

Heute erscheint das Video zum Track This House, welches hier angesehen werden kann:

Piet Overstijns kommentiert: „Not only should you stay in the house, you should stay in This House!!“

Dyscordia sind eine melodische Metal-Band aus Belgien. Die Mitglieder genießen bereits Veteranenstatus und haben sich ihre Sporen unter anderem bei Gwyllion, Double Diamond, Artrach, Anesthesy, Impedigon und Rhymes Of Destruction verdient.

Schon die erste EP, Reveries von 2010, bescherte Dyscordia gute Kritiken und Shows mit Primal Fear, ReVamp, Ensiferum und Alestorm. Seit ihrem Debüt-Longplayer Twin Symbiosis von 2013 arbeitet die Band mit Erfolgsproduzent Jens Bogren (u.a. Opeth, Paradise Lost und Katatonia). Das mittlerweile dritte Album nennt sich Delete / Rewrite, greift die besten Elemente der Vorgänger auf, zeigt die Band aber auch offen für neue Einflüsse. Jens Bogren nannte das neue Material bereits schwer begeistert „heavy as fuck“. Aber auch beim Gesang haben sich Dyscordia eine Menge einfallen lassen und viele Hooks und coole Harmonien am Start. Delete / Rewrite läutete das Jahr 2020 in Sachen Metal bestens ein!

Dyscordia Line-Up:

Piet Overstijns – Lead Vocals

Stefan Segers – Guitar & Grunts

Guy Commeene – Lead Guitar

Martijn Debonnet – Guitar & Backing Vocals

Wouter Nottebaert – Bass Guitar & Backing Vocals

Wouter Debonnet – Drums

www.dyscordia.com/

www.facebook.com/DyscordiaBand