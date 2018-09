Umfassendes 12CD-/DVD-/Blu-ray-Set vereint das musikalische Vermächtnis der legendären Formation mit sieben Studioalben, drei Livealben, Singles, B-Seiten und zwei Konzert-Mitschnitten

Im Rahmen der 15LP-Version erscheinen Hell Freezes Over und Millennium Concert erstmalig auf Vinyl

Beide Versionen sind ab dem 02. November erhältlich

Im Zuge ihrer über 40 Jahre andauernden, unvergleichlichen Karriere schufen The Eagles ein unauslöschliches musikalisches Vermächtnis, darunter sechs Nummer-eins-Alben, über ein Dutzend Top-40-Hits und sechs Grammy-Auszeichnungen. Am 02.11. erscheint nun mit der LEGACY-Sammlung eine umfassende Zusammenstellung all der Musik, welche die Eagles zu einer der meistverkauften Bands der Musikgeschichte machte.

Zwei Versionen von LEGACY sind ab dem 02.11. erhältlich. Die erste beinhaltet 12 CDs mit allen sieben Studioalben der Band, drei Livealben sowie eine Compilation ihrer Single-Veröffentlichungen und B-Seiten. Hinzu kommen die beiden Konzertfilme Hell Freezes Over (DVD) und Farewell Tour: Live From Melbourne (Blu-ray).

Die Vinyl-Version von LEGACY erscheint am selben Tag und umfasst dieselbe Musik wie die CDs auf 15 LPs – ausgenommen der Filme. Beide Sets erscheinen in ansehnlichen Hüllen sowie in Begleitung eines 54-seitigen Hardcover-Booklets mit seltenen und bislang unveröffentlichten Fotos, Erinnerungsstücken und Artwork, die gesamte Karriere der Band umfassend.

Hell Freezes Over und Millennium Concert wurden vom Grammy-prämierten Toningenieur Bob Ludwig exklusiv für LEGACY neu gemastert. Beide Alben – sowie mehrere Tracks der Singles And B-Sides-Compilation – erscheinen im Rahmen der Sammlung erstmalig auf Vinyl. Außerdem wird das phänomenale Doppelalbum Eagles Live nach Jahrzehnten wieder auf Vinyl erhältlich sein.

LEGACY begleitet die Eagles durch die verschiedenen Etappen ihrer geschichtsträchtigen Laufbahn, von frühen Country-Rock-Alben wie Desperado und dem Welterfolg von Hotel California über ihr 1994er ‘Reunion’-Album Hell Freezes Over bis hin zu ihrem jüngsten, 2005 veröffentlichten Studioalbum Long Road Out Of Eden. Die Sammlung vereint all ihre Hits, weniger bekannte Tracks und Publikumslieblinge wie „Take It Easy“, „Already Gone“, „Hotel California“, „Please Come Home For Christmas“, „Heartbreak Tonight“, „No More Cloudy Days“ und „Get Over It“.

Aktuell befinden sich The Eagles – Don Henley, Joe Walsh und Timothy B. Schmit sowie Deacon Frey und Vince Gill – auf groß angelegter Nordamerika-Tour. Die Tour verläuft von März bis Dezember 2018.

LEGACY

CD/DVD & Blu-Ray

Eagles (1972)

Desperado (1973)

On The Border (1974)

One Of These Nights (1975)

Hotel California (1976)

The Long Run (1979)

Eagles Live (1980)

Hell Freezes Over (1994)

Millennium Concert (2000)

Long Road Out Of Eden (2007)

Single And B-Sides (2018)

1. „Take It Easy“ (Single Version)

2. „Get You In The Mood“ (nicht auf dem Album enthaltene B-Seite)

3. „Outlaw Man“ (Single Version)

4. „Best Of My Love“ (Single Version)

5. „One Of These Nights“ (Single Edit)

6. „Lyin’ Eyes“ (Single Edit)

7. „Take It To The Limit“ (Single Edit)

8. „Please Come Home For Christmas“

9. „Funky New Year“

10. „Hole In The World“DVD: Hell Freezes Over (1994)

Blu-ray: Farewell Tour: Live From Melbourne (2005)

LEGACY

LPs

Eagles (1972)

Desperado (1973)

On The Border (1974)

One Of These Nights (1975)

Hotel California (1976)

The Long Run (1979)

Eagles Live – 2LP (1980)

Hell Freezes Over – 2LP (1994)

Millennium Concert – 2LP (2000)

Long Road Out Of Eden – 2LP (2007)

Singles And B-Sides (2018)EAGLES – Tour 2018 (verbleibende Tourdaten USA)

Oktober

06.10. Hartford, Connecticut XL Center

09.10. New York, New York Madison Square Garden

10.10. New York, New York Madison Square Garden

12.10. Newark, New Jersey Prudential Center

14.10. Detroit, Michigan Little Caesars Arena

15.10. Chicago, Illinois United Center

18.10. Milwaukee, Wisconsin Wisconsin Entertainment and Sports Center

20.10. Cleveland, Ohio Quicken Loans Arena

Dezember

07.12. Honolulu, Hawaii Aloha Stadium (mit Jack Johnson)

Trotzdem die heutige Rock-Landschaft um ein Wesentliches schnelllebiger und vielfältiger geworden ist, gelten die Eagles mit ihrem Generationen- und Genre-übergreifenden Stil nach wie vor als Ikonen der Musik. Als meistverkaufte amerikanische Band der ‘70er und einer der meistverkauften Acts aller Zeiten, zählen die Eagles weltweit über 150 Millionen verkaufte Tonträger, sechs Nummer-eins-Alben und fünf Nummer-eins-Singles zu ihren Errungenschaften. Hinzu kommen sechs Grammy-Auszeichnungen, ihre Aufnahme ins Rock & Roll Hall of Fame im Jahre 1998 sowie die prestigeträchtige 2016er Auszeichnung des Kennedy Centers. Ihr Album Their Greatest Hits 1971-1977 gilt offiziell als meistverkauftes Album der Geschichte (38-fach Platin), dicht gefolgt von Hotel California auf Platz #3 (26-fach Platin).

