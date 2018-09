Kadavar: veröffentlichen dritte ‚Live Quickies‘ Webisode! Auf Tour in diesem Herbst

Der Berliner Rock-Adel von KADAVAR hat das brandneue Live-Album »Live in Copenhagen« angekündigt, das bei ihrer berüchtigten Show im Pumpehuset in der dänischen Hauptstadt im November 2017 im Rahmen ihrer Tournee zum aktuellen Album »Rough Times« aufgenommen wurde.

Heute veröffentlicht die Band die dritte Eipsode ihrer augenzwinkernden ‚Live Quickies‘ Webserie. Seht diese hier:

‚Live Quickies‘ Episode #1: https://youtu.be/1BkCi7ueTdQ

‚Live Quickies‘ Episode #2: https://youtu.be/Uz0VZPr93FU

‚Die Baby Die‘ live music video: https://youtu.be/GYgJRbeDdzo

‚Into The Night‘ live music video: https://youtu.be/YJp_aPRL3O4

Holt Euch den Song hier: http://nblast.de/KadavarDieBabyDieLive

Das Album wird auf CD als Tour Edition mit besagtem Studioalbum veröffentlicht, erscheint jedoch auch separat auf Vinyl. »Live in Copenhagen« erscheint am 12. Oktober 2018 auf Nuclear Blast.

Bestellt Eure Copy hier vor: http://www.nuclearblast.com/kadavar-roughtimeste

Des Weiteren hat die Band das offizielle Musikvideo zum Song ‚You Found The Best In Me‘ von »Rough Times« veröffentlicht: https://youtu.be/TzCp2Hriz94

