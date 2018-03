„Grandioser Siebziger-Hardrock mit hypnotischen Gitarren-Parts – awesome!“

Legacy (D), 15/15 (!) „Niemand jammt besser! Instrumental im Psych-Bereich nach wie vor auf einem ganz eigenen Level.“

laut.de (D), 4/5 „Auf Black Heaven kann man dem Trio auf einen weiteren wunderbaren, musikgewordenen Trip folgen und in unerreichte Sphären entfliehen…“

powermetal.de „Black Heaven ist die bisher unterhaltsamste Genrescheibe 2018 und hat gute Chancen, auch am Ende des Jahres noch auf dieser Position zu stehen!“

Piranha (D)

Earthless, die am 16. März 2018 ihr neues Album Black Heaven via Nuclear Blast veröffentlicht haben, starten nächste Woche ihre UK/EU-Tour mit Comet Control! Abschließen werden sie die Tour auf dem Roadburn Festival in den Niederlanden, wo Earthless als Artist-In-Residence an allen drei Abenden spielen werden! Dies sind alle Daten:

w/ Comet Control

03.04. B Kortrijk – Wilde Westen

04.04. UK Bristol – The Fleece

05.04. UK Manchester – Deaf Institute

06.04. UK London – Islington Assembly

07.04. F Paris – Petit Bain

08.04. D Frankfurt – Zoom

10.04. D Munich – Feierwerk (@ Hansa 39)

11.04. D Berlin – Bi Nuu

12.04. S Copenhagen – Pumpehuset

13.04. N Oslo – Blä

14.04. S Gothenburg – Truckstop Alaska (no presales, only doorsales)

16.04. D Hamburg – Molotow

19.04. NL Tilburg – Roadburn*

20.04. NL Tilburg – Roadburn*

21.04. NL Tilburg – Roadburn*

*ohne Comet Control

Schaut euch hier den offiziellen Tourtrailer an.

Auf Tour werden Euch unter anderem auch diese neuen Songs (von Black Heaven) erwarten:

Volt Rush [MUSIKVIDEO]: https://youtu.be/UqzRWMQJwfk

Gifted By The Wind [AUDIOSTREAM]: https://youtu.be/PAMCQt_2R1I

Black Heaven [AUDIOSTREAM]: https://youtu.be/0QvV3J5buvk

Sichert euch jetzt das Format Eurer Wahl hier.

Black Heaven ist das erste Album der Band, das viele Songs mit Gesang präsentiert, und bei dem das Trio erstmals mit dem Produzenten Dave Catching (Eagles Of Death Metal) zusammengearbeitet hatte. Schlagzeuger Mario Rubalcaba erklärt den Einfluss, den das Joshua Tree-Studio auf das neue Album der Band hatte: „Dieses Album repräsentiert einen weiteren Zweig des stetig wachsenden Earthless-Baumes. Ich verbrachte eine ganze Menge Zeit damit, nachts in die Sterne zu schauen, während wir in der Wüste von Joshua Tree unsere Albumaufnahmen machten. Ich denke das hat sich bei einigen Songs in die Titel und das allgemeine Feeling des Albums eingebrannt. Diese Scheibe hat einen starken Hauch von Classic Rock-Wurzeln, und allerhand Zeug, mit dem wir aufgewachsen sind, und es ist großartig, endlich Isaiahs gesangliches Talent und seine gefühlvolle Stimme nutzen zu können. Und so klischeehaft es auch klingt – Black Heaven sollte LAUT gespielt werden!“

Weitere Infos zu Black Heaven:

#1 – Über den Schreibprozess: https://youtu.be/9HSKLfTLAy0

#2 – Über die Vocals: https://youtu.be/u3x7Sglj_yc

#3 – Über die Lyrics: https://youtu.be/02QR_eAHuAs

#4 – Über das Studio: https://youtu.be/3VPRU3-yQdo

#5 – Über das Album Artwork: https://youtu.be/5UY6pOlTzX0

#6 – Über den Vertrag bei Nuclear Blast: https://youtu.be/wfU2uPjbPxM

#7 – Über Gitarrenunterricht: https://youtu.be/q7SRmH1Fp5I

#8 – Über das Genre ihrer Musik: https://thesludgelord.blogspot.com/2018/03/exclusive-trailer-genre-and-where.html

Den offiziellen Trailer zum Black Heaven-Vinyl gibt’s hier.

