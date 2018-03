Die deutschen Symphonic-Metal-Newcomer Elvellon haben nun weitere Infos zu ihrem langerwartetem Debütalbum enthüllt. Das Album trägt den Titel Until Dawn und wird am 1. Juni 2018 via Reaper Entertainment veröffentlicht.

Das beindruckende Cover-Artwork wurde vom Künstler Dominus (Pandemonium Art) erstellt.

Die Band sagt dazu:

„Endlich ist es an der Zeit euch DIE News mitzuteilen, auf die wir alle gewartet haben:

Unser langersehntes Album Until Dawn wird am 1. Juni 2018 veröffentlich!

Der Vorverkauf startet bereits diesen Freitag, den 30. März und wenn ihr das komplette Album auf Amazon.de oder bei iTunes vorbestellt, könnt ihr die Album Versionen der Tracks Oraculum und Born From Hope direkt herunterladen.

Wir sind sehr glücklich und dankbar dieses Album nun an die Welt zu übergeben. Dieses wichtige Datum steht jetzt endlich fest. Es war wahrlich viel Arbeit, die uns Schweiß und Tränen gekostet hat. Aber am Ende war es die Mühe wert.

Was Ihr in euren Händen halten werden, ist das Ergebnis all der tief empfundenen Hingabe und Leidenschaft, die wir seit den ersten Tagen von Elvellon bis zu diesem Moment in unsere Musik gesteckt haben.

Wir möchten all unseren engagierten Fans danken, die uns bis hierhin gefolgt sind und uns in jeder denkbaren Weise unterstützen! Und ein ganz besonderes Dankeschön geht an alle Crowdfunding-Unterstützer. Until Dawn hätte ohne Euch nicht das Licht der Welt erblickt!“

Der Vorverkauf des Albums startet am 30. März 2018. Ab diesem Tag werden auch die Albumversionen der Songs Oraculum und dem Bandhit Born From Hope als IG Tracks verfügbar sein. Somit erhalten die Fans einen ersten Eindruck, wie kraftvoll und episch das neue Album klingen wird. Hört mal rein!

Das offizielle Video zu Born From Hope gibt es hier zu sehen:

Mehr über Elvellon:

Bombastischer Symphonic-Metal aus deutschen Landen: Elvellon vom Niederrhein setzen zum großen Sprung aufs internationale Parkett an! So wurde der blutjunge Fünfer schon früh ausnehmend wohlwollend von renommierten Magazinen wie dem Orkus und dem Sonic Seducer erwähnt und vom Metal Hammer gar als „Helden von morgen“ betitelt. Dass jede einzelne Vorschusslorbeere ihre Berechtigung besaß, bewiesen erstmalig die beiden Online-Singles Oraculum (2013) und Born From Hope (2015), dessen von Mirko Witzki (Any Given Day, Caliban, Deadlock u.a.) produzierter Videoclip auf YouTube bereits innerhalb eines Jahres an der Eine-Million-View-Marke kratzte. Ihren ersten Meilenstein setzte die Combo 2015 mit der Veröffentlichung der in Eigenregie unter der professionellen Leitung ihres Tontempel-erfahrenen Gitarristen Gilbert Gelsdorf aufgenommenen 5-Track-EP Spellbound, die abermals frenetische Beifallsbekundungen der Musikkritiker nach sich zog, auch über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus. Live treffen Elvellon mit ihrer Verbindung aus magisch-mitreißender Klangmalerei und dem kraftvollen, glockenhellen Organ ihrer begnadeten Frontfrau Nele ebenfalls punktgenau ins Schwarze, sodass sich in der jüngeren Vergangenheit vielfältige Möglichkeiten auftaten, die Zuhörerscharen in die zauberhaften Dimensionen ihrer schillernden Fantasiewelten zu entführen – vom Autumn-Moon-Festival und Dong Open Air bis zum weitbekannten M’era Luna.

Elvellon online:

www.elvellon.net

https://www.facebook.com/ElvellonBand/

