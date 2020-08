Eclipse: kündigen Doppel-Livealbum an

Die schwedischen Hardrocker Eclipse melden sich zurück und kündigen für den 6. November 2020 ihr Doppel-Livealbum Viva La VicTOURia via Frontiers Music an. Die Veröffentlichung enthält die volle Live-Dröhnung der Paradigm-Tour, auf der das Konzert am 21. Dezember 2019 im schwedischen Göteborg mitgeschnitten wurde. Das Album wird als 2-CD/DVD, Blu-ray und als limitierte Color-3-LP bei den örtlichen Dealern eurer Wahl erhältlich sein.

Die Band dazu: „Wir haben schon seit Ewigkeiten darüber geredet, eine Liveshow vernünftig zu dokumentieren. Nun, wenn diese Pandemie, die unsere Tour stoppte, irgendetwas Gutes hatte, dann ist es das. Dank dieser Platte wird Viva La VicTOURia für immer leben, auch wenn es als unsere kürzeste Tour endete.“

Als kleinen Appetizer gibt es den Titeltrack:

Viva La VicTOURia-Tracklist:

CD1

1. Viva La Victoria

2. Mary Leigh

3. Blood Wants Blood

4. The Storm

5. Vertigo

6. Jaded

7. Shelter Me

8. United

9. The Downfall Of Eden

10. When The Winter Ends

11. Take Me Home

12. Battlegrounds

CD2

1. Black Rain

2. Blood Enemies

3. Stand On Your Feet

4. Runaways

5. I Don’t Wanna Say I’m Sorry

6. Never Look Back

7. Driving One Of Your Cars (Studio Version)

8. The Downfall Of Eden (Acoustic Version)

9. When The Winter Ends (Acoustic Version)

10. Battlegrounds (Quarantine Live)

11. Driving One Of Your Cars (Quarantine Live)

12. Delirious (Quarantine Live)

LP-Bonustracks:

– Mary Leigh (Quarantine Live)