Eisregen: kündigen diverse Neuveröffentlichungen an

Die Meister des Makabren werden remasterte Versionen zweier ihrer bisherigen Alben erneut veröffentlichen!

Konkret handelt es sich dabei um:

Leichenlager

Das Album wird als Gatefold Doppel-Vinyl LP mit neuem Artwork und zwei Bonustracks erscheinen!

Hier kann man die Leichenlager LP bestellen » https://lnk.to/leichenlagervinyl

Blutbahnen

Dieses Album wird ebenfalls als Gatefold Doppel-Vinyl LP mit neuem Artwork und Bonustrack erscheinen!

Zusätzlich wird Blutbahnen auch als 2-CD Mediabook mit neuem Artwork und inklusive der Eine Erhalten EP erscheinen!

Hier kann man die Blutbahnen LP bestellen » https://lnk.to/blutbahnenvinyl

Und hier kann man das Blutbahnen/Eine Erhalten 2-CD Mediabook bestellen » https://lnk.to/blutbahneneineerhalten

Alle Songs wurden von M. Stock remastered und Svartir Andar Graphix ist für die Gestaltung der neuen Artworks zuständig.

Alle Versionen der Re-releases werden am 17.06.2022 bei Massacre Records erscheinen.

Eisregen werden sich selbst und ihre Fans an zwei Wochenenden im Erfurter Club From Hell bei ihrem Heimatfest feiern!

Mit von der Partie sind Welicoruss, es wird Meet & Greets geben, eine besondere Tombola, spezielles Merchandise und noch viel mehr!

Die erste Ausgabe beginnt am 17.06.2022 um 18 Uhr und endet am 19.06.2022 um 14 Uhr.

Die zweite Ausgabe beginnt am 24.06.2022 um 18 Uhr und endet am 26.06.2022 um 14 Uhr.

Tickets für die zweite Sause sind noch hier erhältlich.

Eisregen – Leichenlager (Ltd. Gatefold Vinyl 2-LP, Remastered)

LP 1

A-Side

Heilige Haut

Leichenlager

Feindbild Mensch

B-Side

… Und Sie Blutete Nur Einen Sommer Lang

Das Tor (Sado Mix)

Salz Der Erde

LP 2

A-Side

Die Seele Der Totgeburt

Heer Der Ratten

Nur Dein Fleisch

Bei Den Gräbern

B-Side

Schwarze Rose

Stirb Lächelnd

Spielzeit

Eisregen – Blutbahnen (Ltd. Gatefold Vinyl 2-LP, Remastered)

LP 1

A-Side

Auftakt: Eine Kleine Schlachtmusik/Eisenkreuzkrieger

Dornenwall

B-Side

Hauch Von Räude

17 Kerzen Am Dom

LP 2

A-Side

Blutbahnen

Alphawolf

Frischtot

B-Seite

Schlachthausblues

Zurück In Die Kolonie

Schneuz Den Kasper

Eine Erhalten (Bonus)

Eisregen – Blutbahnen/Eine Erhalten (2-CD Mediabook, Remastered)

CD 1 – Blutbahnen

1. Eine Kleine Schlachtmusik

2. Eisenkreuzkrieger

3. Dornenwall

4. Hauch Von Räude

5. 17 Kerzen Am Dom

6. Blutbahnen

7. Alphawolf

8. Frischtot

9. Schlachthausblues

10. Zurück In Die Kolonie

11. Schneuz Den Kasper

CD 2 – Eine Erhalten

1. Eine Erhalten (Alternative Version)

2. Schlachthausblues (Alternative Version)

3. Alphawolf (Alternative Version)

4. Blutbahnen (Alternative Version)

5. Schneuz Den Kasper (Alternative Version)

Eisregen live:

17.-19.06.2022 DE Erfurt – Club From Hell

24.-26.06.2022 DE Erfurt – Club From Hell

07.10.2022 Regensburg – Airport Obertraubling

08.10.2022 Mörlenbach – Live Music Hall Weiher

14.10.2022 München – Backstage

15.10.2022 Aalen – Rock It

https://www.facebook.com/eisregen.official

https://www.instagram.com/eisregenoffiziell