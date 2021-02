Eleine: veröffentlichen ‚Die From Within‘ auf Vinyl

Eleine knüpfen an ihr Durchbruchalbum Dancing In Hell mit der limitierten Vinyl-Single Die From Within aus diesem Album an. Die Single enthält vier Tracks. Neben den Albumversionen von Die From Within und The World We Knew enthält diese Veröffentlichung auch symphonische Versionen von Die From Within und Story Untold.

Das Vinyl ist in drei verschiedenen Farben erhältlich: Weiß / Gold-Splatter, Schwarz / Gold und normales schwarzes Vinyl.

Die From Within wird am 23. April 2021 erscheinen. Hier kann die Single vorbestellt werden: https://soundpollution.se/sv/kommande

„Der Verlust von einem geliebten Menschen hinterlässt eine solche Stille, selbst wenn man aus vollen Lungen schreit und das Gefühl hat, dass das Innerste herausgerissen wird. Mit der Zeit wird langsam klar, dass das Leben nie wieder dasselbe sein wird. Es fühlt sich so an, als würde niemand den Schmerz verstehen, in dem man sich befindet, und das macht alles nur noch schlimmer.

Die From Within wurde aus Verlust und Depression geboren. Wir alle wissen, wie es ist, wenn man einen Schritt vorwärts und zwei Schritte zurück geht, wenn man mit Depressionen und Trauer umgehen muss. Es gibt keine Worte, die alles sofort reparieren, aber wenn man weiter daran arbeitet, wieder in das alltägliche Leben zurückzukehren, wird es von Tag zu Tag besser. Kleinen Dinge fallen auf, die einen trösten können und einen wieder vorwärts bringen. Auch wenn es sich manchmal unmöglich anfühlt.

Die From Within ist für unsere verlorenen Lieben und für alle unsere Fans da draußen, die mit irgendeiner Form von Depression zu tun haben. Wir sehen dich, wir sind bei dir und wir lieben dich.“

– Madeleine & Rikard

Die From Within Tracklist:

1. Die From Within

2. The World We Knew

3. Die From Within (Symphonic Version)

4. Story Untold (Symphonic Version

www.eleine.com

www.facebook.com/eleineofficial

Quelle: Gordeon Music