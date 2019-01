Wir sind alle aus Archetypen entstanden. Wir SIND Archetypen. Ferne Echos von einem gleichzeitig urzeitlichen und doch edlen Leben. Diese Archetypen zu akzeptieren, nicht nur als Teil des Lebens, sondern als das Leben selbst ist das, was manche Erleuchtung nennen, einen gewissen Seelenfrieden. Eluveitie nennen es Ategnatos. Ihre bisher längste Lücke zwischen zwei Metal-Alben nutzten sie, um Schwung zu gewinnen und ihr bisher stärkstes Album zu fertigen. Ategnatos wird am 5. April 2019 über Nuclear Blast veröffentlicht.

Heute enthüllt die Band das atemberaubende neue Album Cover. Dieses beeindruckende Artwork stammt von Travis Smith.

Die Band kommentiert:

„Ategnatos ist wahrscheinlich unser natürlichstes Album in jeder Hinsicht. Es ist das Ergebnis eines sehr intuitiven Prozesses, in dem wir der Kreativität vollen Spielraum gegeben haben. Während dieses Prozesses haben in vielen Aspekten einige Back-To-The-Roots-Entwicklungen stattgefunden. Viele Riffs in Ategnatos erinnern an die Gitarren auf Slania. Wir sind einfach unserem Bauchgefühl gefolgt und haben das Mixing wieder Jens Bogren’s in den Fascination Street Studios anvertraut, wo auch unser Nuclear Blast Debüt produziert wurde. In Sachen Album Artwork wurde uns schnell klar, dass wir sehr gerne wieder mit dem fantastischen Travis Smith (www.seempieces.com) arbeiten würden, der auch schon die Covers für unsere Alben Spirit (vor 14 Jahren!) und Everything Remains As It Never Was gestaltet hat.

Und wir lieben das Ergebnis seiner Arbeit! Das Frontcover zeigt eine spektakuläre Szenerie in der Schweiz, eine sogenannte ‚Vulva Höhle‘, die man für heilige Fruchtbarkeits-Rituale und Feiern des Lebens nutze! Das Artwork drückt auf mystische und wunderschöne Weise die Essenz von Ategnatos aus!

Es war wieder einmal ein Vergnügen mit Travis zu arbeiten!“

Und zusammen mit der Enthüllung erster Details zum Album, geben die Schweizer Folk Metaller auch die Daten ihre Europa Tour bekannt.

Eluveitie werden sich mit den legendären Lacuna Coil aus Italien und den Nu-Metal Newcomern Infected Rain aus Moldavien zusammentun.

Eluveitie kommentieren:

„Die letzten paar Monate waren sehr heftig, während wir an Ategnatos gearbeitet haben. Wir können es jetzt kaum erwarten, unsere neuen Songs auf die Bühne zu bringen und unsere Leidenschaft für puren Metal und keltischen Mystizismus aus tiefstem Herzen mit euch allen zu teilen! Und umso mehr freut es uns, so großartige Bands mit auf Tour zu nehmen! Wir fühlen uns geehrt, uns mit unseren Kameraden der Extraklasse-Institution namens Lacuna Coil und den großartigen Infected Rain zusammenzutun, mit denen wir auch schon ein paar Festival-Bühnen geteilt haben!“

Lacuna Coil fügen hinzu:

„Veränderung ist ein Prozess und im Laufe des lebens braucht man Tonnen von neuer Musik!

Deshalb freuen wir sehr darauf, zusammen mit Eluveitie und unseren Freunden von Infected Rain auf Tour zu gehen. Das Line-Up der Tour ist ziemlich vielfältig und interessant und wir können es kaum erwarten damit nach Europa zu kommen. Wir werden einige unserer Klassiker spielen aber auch einige neue Songs präsentieren!

Wir wissen dass diese Tour rocken wird und dass die Fans das genauso sehr genießen werden wie wir!“

Lena von Infected Rain meint dazu:

„2019 ist sehr vielversprechend für Infected Rain! Viele neue Release, neue Kontakte und neue Orte. Wir sind über all das ziemlich aufgeregt und besonders wegen der Tour im Herbst, die das perfekte Ende für dieses Jahr sein wird. Wir werden der Support für zwei geniale Bands und großartige Leute sein für mehr als 40 Shows in Europa. Wir fühlen uns geehrt, die Bühne mit Eluveitie und Lacuna Coil zu teilen.“

Tourdates:

02.11. I Bari – Demodè **

03.11. I Rome – Orion **

05.11. I Bologna – Estragon **

06.11. I Milan – Live Club **

08.11. D Stuttgart – LKA Longhorn

09.11. D Oberhausen – Turbinenhalle II

10.11. B Antwerp – Trix

12.11 GB Manchester – Ritz **

13.11. GB Glasgow – Garage **

14.11. IRL Dublin – Academy **

15.11. GB Bristol – SWX **

16.11. GB London – The Forum **

17.11. NL Utrecht – Tivoli Ronda*

19.11. D Frankfurt – Batschkapp

20.11. D Hannover – Capitol

21.11. D Berlin – Huxleys

22.11. D Leipzig – Felsenkeller

23.11. D Munich – Tonhalle

24.11. A Dornbirn – Conrad Sohm

26.11. F Bordeaux – Le Rocher de Palmer

27.11. E Barcelona – Razzmatazz II

28.11. E Madrid – Mon Live

29.11. F Toulouse – Le Bikini

30.11. F Rennes – L’Etage

01.12. F Paris – Elysée-Montmartre

03.12. D Saarbrücken – Garage

04.12. D Nürnberg – Hirsch

05.12. SLO Ljubljana – Kino Siska

08.12. A Vienna – Arena

12.12. LV Riga – Melna Piektdiena

13.12. FIN Helsinki – Tavastia

14.12. FIN Tampere – Pakkahuone

15.12. EST Tallinn – Rock Cafe

17.12. S Stockholm – Klubben Fryshuset

18.12. N Oslo – Vulkan Arena

19.12. S Gothenburg – Trädgarn

21.12. D Hamburg – Docks

* without Lacuna Coil

** Headliner Lacuna Coil

Tickets unter: www.eluveitie.ch (VVK startet am 23.01.2019)

Mehr Tourdaten:

31.01. – 04.02. USA Miami/Ft. Lauderdale, FL – 70000 Tons of Metal

09.02. MEX Mexico City – Circo Volador (w/ NE OBLIVISCARIS)

10.02. CR San José – Peppers Club (co-headline show with Overki

12.02. CO Bogotá – Ace of Spades

14.02. RCH Santiago – Theater Cariola

15.02. BR Sâo Paulo – Carioca Club

16.02. BR Belo Horizonte – Mister Rock

17.02. BR Brasilia – Toinha Brasil Show

19.02. BR Curitiba – Teatro Bom Jesus

23.02. D Wacken – Wacken Winter Nights

05.04. CH Lausanne – Les Docks

13. – 15.06. CH Interlaken – Greenfield Festival

19. – 22.06. DK Copenhagen – Copenhell

23.06. B Dessel – Graspop Metal Meeting

25.06. PL Krakow – Mystic Festival

27.06. I Bologna – Sonic Park

10.07. H Dunaújváros – Rockmaraton

11. – 13.07. A Leoben – Area 53 Festival

11. – 14.07. CZ Vizovice – Masters of Rock

19./20.07. S Gävle – Gefle Metal Festival

01. – 03.08. D Wacken – Wacken Open Air *SOLD OUT*

02. – 04.08. F Saint-Maurice-de-Gourdans – Sylak Open Air

07. – 10.08. E Villena – Leyendas del Rock

11.08. UK Derby – Bloodstock Open Air

14. – 17.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

15.08. F St. Nolff – Motocultor Festival

08.09. D Selb – Festival Mediaval

Die Aufnahmen fanden in ihrem geliebten New Sound Studio statt, mit dem Sound-Ingenieur ihrer Wahl, Tommy Vetterli. “Trotzdem war es komplett anders, da wir dieses Mal nur vier Wochen Zeit hatten, um alles aufzunehmen – im Vergleich zu den 8 Wochen, die wir für Origins hatten.” Indem sie das Mixing in die geschickten Hände des renommierten Studio-Zauberers Jens Bogren in seinen Fascination Street Studios in Örebro, Schweden, legten, sind Eluveitie genau an den Ort zurückgekehrt, an dem sie vor mehr als zehn Jahren ihr legendäres Slania Album noch selbst abmischten.

Mit Ategnatos arbeitete diese engagierte Neun-Mitglieder Band nicht nur (zum ersten Mal!) mit einem echten Streichquartett zusammen, sondern gewährte auch Fabienne Erni‘s erhabenen Meisterschaft der Harfe den Raum, den sie verdient; sie haben sich auch einem ganzheitlichen Upgrade unterzogen, dessen Ergebnis einige der eingängigsten, aggressivsten oder auch epischsten Melodien waren, die die Schweizer Folk-Metal Instanz jemals hervorgebracht hat.

Eluveitie sind:

Jonas Wolf – guitars

Matteo Sisti – whistles, bagpipes, mandola, bodhran

Nicole Ansperger – fiddle

Alain Ackermann – drums

Chrigel Glanzmann – vocals, whistles, mandola, bagpipes

Fabienne Erni – vocals, celtic harp

Kay Brem – Bass

Michalina Malisz – hurdy gurdy

Rafael Salzmann – guitars

Mehr Info:

www.eluveitie.ch

www.facebook.de/eluveitie

www.nuclearblast.de/eluveitie

