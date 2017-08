Emil Bulls: Neues Album „Kill Your Demons“ am 29. September und Tour Dates 2017

Emil Bulls: Neues Album „Kill Your Demons“ am 29. September und Tour Dates 2017

Das 9. Studioalbum der EMIL BULLS „KILL YOUR DEMONS“ erscheint am 29. September 2017. Mitreißende Melodien, treibende Gitarrenriffs und pulsierende Vibes, die in keine Genre- Schublade passen – mit mehr als 20 Jahren Bandgeschichte haben sich die EMIL BULLS ihr markantes Ungestüm und ihre spielerische Kreativität bewahrt. Die Philosophie dahinter: dem eigenen, unverkennlichen Stil treu bleiben und sich am Puls der Zeit weiterentwickeln, ohne sich zu verbiegen. Darum trägt die Band mit souveränem Fundament die Underground-Szene tief im Herzen. Mit Erfolg: Das letzte Album der EMIL BULLS landete auf Platz 6 der Media Control Album-Charts.

Perfekt ausgerüstet und kompromisslos machen sich die EMIL BULLS auf den musikalischen Feldzug mit dem Album Titel: KILL YOUR DEMONS! In frischen Songs zwischen aggressivem Wahnsinn und sanfter Melancholie sagen sie allem den Kampf an, was uns im Leben aus der Bahn werfen kann oder unsere Träume und Visionen zerstören will. Dabei verschmelzen die EMIL BULLS aggressive Riffs, sanfte Melodien und eingängige Hooklines zu ihrem unverkennbaren Sound. Diesen verfeinern die Fünf auf ihrem neuen Album mit noch härterer Gitarrenarbeit und einer zusätzlichen Ladung Vollgas. Das fesselnde Thema des Albums spiegelt sich in seiner durchdringenden Artwork wieder, gestaltet vom koreanischen Künstler Shin Kwangho, der Innenteil vom deutschen Künstler Markus Arnold.

Produziert wurde KILL YOUR DEMONS von Benny Richter, der auch schon an den EMIL BULLS Alben „The Black Path“, „Phoenix“ und „Oceanic“ beteiligt war. Für den Mix ist erneut Florian Nowak (DailyHero Studios, Berlin; „Sacrifice to Venus“) verantwortlich.

Auch live werden die EMIL BULLS in 2017 natürlich unterwegs sein, hier die Dates…

KILL YOUR DEMONS TOUR 2017

Supports: Vitja + Grizzly

02/11/17 Pratteln – Z7 (CH)

03/11/17 Karlsruhe – Substage

04/11/17 Wien – Flex (AT)

09/11/17 Osnabrück – Rosenhof

10/11/17 Kaiserslautern – Kammgarn

11/11/17 Regensburg – Airport

16/11/17 Hamburg – Markthalle

17/11/17 Jena – F-Haus

18/11/17 Dresden – Alter Schlachthof

23/11/17 Nürnberg – Hirsch

24/11/17 Salzburg – Rockhouse (AT)

25/11/17 Ulm – Roxy

30/11/17 Hannover – Musikzentrum

01/12/17 Berlin – Columbia Theater

02/12/17 Köln – Live Music Hall

06/12/17 Wiesbaden – Schlachthof

08/12/17 Saalbach/Hinterglemm – Bergfestival

09/12/17 München – Backstage

Quelle: www.netinfect.de

Kommentare

Kommentare