Metallica am 14. und 16.09.2017 in der Lanxess Arena, Köln (Vorbericht)

“Alte Hasen mit neuem Programm“

Eventname: Worldwired Tour



Headliner: Metallica

Vorband(s): Kvelertak



Ort: Lanxess Arena, Köln

Datum: 14. und 16. September 2017

Kosten: Ausverkauft

Genre: Thrash Metal

Besucher: ca. 20.000

Veranstalter: Dirk Becker Entertainment

Link: 14. September / 16. September



Abgesehen von einigen Festivalauftritten geben sich Metallica zum ersten Mal seit den Big 4-Shows im Jahr 2011 im Rahmen zweier Headline-Shows in Deutschland die Ehre. Die beiden Konzerte finden am 14. und 16. September in der Kölner Lanxess Arena statt. Zu Metallica gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Die größte Metal-Band aller Zeiten begeistert seit Jahrzehnten Fans weltweit. Nach kurzem Durchhänger Ende der 90er und Anfang der 2000er spielt die Band spätestens seit dem 2008er Album Death Magnetic stärker auf als je zuvor und konnte mit ihrem jüngsten Album Hardwired… To Self-Destruct einen riesigen Erfolg feiern. Unzählige Nummer 1 Platzierungen und Verkaufszahlen, die im digitalen Zeitalter ihresgleichen suchen, sprechen für sich. Die Besinnung auf die Thrash-Wurzeln der Band kommt sowohl live als auch auf der Platte enorm gut an und so verwundert es nicht, dass die beiden Konzerte nach langer Durststrecke bereits kurz nach Vorverkaufsstart ausverkauft waren.

Wer das nötige Kleingeld übrig hat, kann hier für das Konzert am 14. September noch einige der Special-Tickets buchen. Diese Tickets bieten neben besonderen Inhalten zum Beispiel früheren Einlass zur Arena als die herkömmlichen Tickets. Wer die etwas höheren Preise nicht zu zahlen bereit ist, muss sich wohl bis Frühjahr 2018 gedulden. Für diesen Zeitraum sind bereits weitere Konzerte im deutschsprachigen Raum angekündigt.

In der Lanxess Arena wird die Band auf einer 360°-Bühne spielen, sodass mehr Zuschauer in den Genuss von akzeptabler Sicht kommen. Auch in den technischen Aspekten sollte die große und moderne Arena den Ansprüchen von Band und Zuschauern auf diesem Niveau genügen. Wer um die 100€ investiert hat und ein Ticket ergattern konnte, darf sich auf eine Show der Extraklasse freuen – Metallica sind außerdem für ausgiebige Setlists bekannt, sodass sich der Ticketpreis zumindest zeitlich lohnen sollte

. Unterstützt wird die Band von den norwegischen Black ’n’ Rollern Kvelertak. Nicht Wenige dürften von dieser Wahl überrascht sein. In der Szene konnten sich Kvelertak mit ihrem einzigartigen Stil bereits einen Namen erspielen und ihr neustes Album Nattesferd war ein verhältnismäßig großer Erfolg. Viele Zuschauer dürften dennoch vom Stil der Band und den norwegischen Texten überrascht sein. Metallica und allen voran Frontman James Hetfield beweisen jedenfalls erneut, dass sie sich in der aktuellen Metal-Szene durchaus auskennen und gerne Bands mit auf Tour nehmen, die ihnen selbst gefallen. Das lässtt die vier Amerikaner sehr sympathisch und bodenständig wirken. Bleibt abzuwarten wie Kvelertak die riesige Halle verkraften – bei kleineren Clubshows haben sie ihre Live-Tauglichkeit bereits zu Hauf bewiesen.

