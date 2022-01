Endseeker: launchen neues Video zu „Merciless Tide“

Im April 2021 haben Endseeker ihren aktuellen Longplayer Mount Carcass via Metal Blade Records veröffentlicht, der auf Platz 22 in die deutschen Charts eingestiegen ist! Die Band hat soeben ein neues Video aus dem Album veröffentlicht, den Film zu Merciless Tide könnt ihr euch hier ansehen:

Ben Liepelt (Guitars) kommentiert: „Merciless Tide handelt von einer Reihe von sogenannten Verschwörungstheorien, die immer noch ein großes Thema sind und in den letzten zwei Jahren sogar massiv zugenommen haben. Es ist einer der ersten Songs, die wir für Mount Carcass geschrieben haben, und mit seinem schweren Midtempo-Groove dachten wir, dass es eine großartige Wahl wäre, um es als sechstes Video von dieser Platte zu veröffentlichen, während es textlich aktueller denn je ist. Das Video wurde an einem kalten Sonntagnachmittag im Dezember 2021 gedreht, und wir wollten es ganz einfach halten, mit einer starken DIY-Atmosphäre. Kein Schnickschnack, nur wir fünf, die in unserem Proberaum schreddern. What you see is what you get!“

Endseeker, die nicht nur zu einer der führenden deutschen Death-Metal-Bands geworden sind, sondern sich auch auf das gesamte Genre bezogen rasch nach vorne gekämpft haben, stürmten mit Mount Carcass zurück in die Schlacht. Nach Flesh Hammer Prophecy (2017) und dem atemberaubenden The Harvest (2019) stand die Band vor der schwierigen Aufgabe, noch einen drauf zu setzen, doch es ist ihr gelungen, einen optimierten, leistungsstarken Nachfolger vorzulegen, der die Messlatte noch höher anlegt.

Wie seine beiden Vorgänger wurde Mount Carcass von Eike Freese in den Chameleon Studios in Hamburg aufgenommen, produziert, gemischt und gemastert. „Die Produktion eines Albums mit Eike fühlt sich immer wie zu Hause an und es war wieder eine Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten. Eike hat den Geist der Platte voll und ganz gespürt und das Material dergestalt lebendig gemacht, dass wir glauben, dass dies unsere beste Produktion bisher ist. Es war eine schwierige Aufgabe, alles in Hinblick auf die Pandemie-Einschränkungen zu planen und durchzuziehen, aber wir haben es geschafft und alle Fristen eingehalten. Wir könnten mit dem Ergebnis kaum zufriedener sein.“

Endseeker live:

18.03.22 – DE – Osnabrück – Bastard Club

29.04.22 – DE – Kassel – Goldgrube

30.04.22 – DE – Kiel – Mosh Im Mai

28.05.22 – DE – Fuck The Commerce XIV Festival

29.07.22 – DE – Essen – Nord Open Air

30.07.22 – DE – Burning Q Festival

04.-06.08.22 – DE – Wacken Open Air

13.08.22 – DE – Helmstedt – Helmfest

27.08.22 – DE – Deathfeast Open Air

09.09.22 – DE – Leipzig – WinterfestEvil

Endseeker Line-Up:

Lenny – Vocals

Jury – Guitars

Ben – Guitars

Eggert – Bass

Kummer – Drums

Endseeker online:

