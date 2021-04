Endseeker veröffentlichen neues Album ‚Mount Carcass‘ weltweit

Am heutigen 16. April haben Endseeker ihr neues Album Mount Carcass via Metal Blade Records veröffentlicht. Schaut euch jetzt das Video zum Titeltrack (Regie: Michael Jari Davidson: instagram.com/MJD_DOP) hier an:

Streamt und kauft Mount Carcass hier: metalblade.com/endseeker – Mount Carcass ist in diesen Formaten erhältlich:

– digipak-CD

– 180g black vinyl (EU exclusive)

– brick red marbled vinyl (EU exclusive – limited to 300 copies)

– dark viole(n)t marbled vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)

– orange / black dust vinyl (Limited to 200 copies)

Am Wochenende der Veröffentlichung von Mount Carcass, werden Endseeker am Sonntag, den 18.04. um 19 Uhr eine record release Liveshow spielen. Die Show wird live aus dem Knust in Hamburg gestreamt. Tickets gibt es hier im Bundle mit dem neuen Album: eu.kingsroadmerch.com/endseeker

Mount Carcass track-listing

Unholy Rites Merciless Tide Bloodline Mount Carcass Count the Dead Cult Moribund Frantic Redemption Escape from New York (John Carpenter cover)

Endseeker line-up:

Lenny – vocals

Jury – guitars

Ben – guitars

Eggert – bass

Kummer – drums

Endseeker online:

https://www.facebook.com/endseekermusic

https://www.instagram.com/endseeker_official

http://endseeker.de

https://endseeker.bandcamp.com