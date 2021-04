Verlosung: drei Fanpakete des neuen Albums „Chemical Warfare“ der Band Escape The Fate

Time For Metal und Head Of PR verlosen drei Fanpakete des neuen Albums Chemical Warfare der Band Escape The Fate. Jedes Paket besteht aus dem Album und einem T-Shirt der Band in der Größe M.

Alle Infos zum Album findet ihr hier in unserem Release Kalender: https://time-for-metal.eu/releases/escape-the-fate-chemical-warfare/

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 30.04.2021!

Time For Metal und Head Of PR wünschen allen Teilnehmern viel Glück! Einsendeschluss Friday 30th of April 2021 12:00:00 AM Teilnahmeformular:

Hinweis: Für diesen Inhalt ist JavaScript erforderlich.