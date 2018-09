Die Aschaffenburger Female-fronted Rock/Metal-Band Enemy Inside veröffentlichen ihre zweite Single Oblivion und veröffentlichen hierzu ein Lyric-Video.

Das Video stammt von Jim Evgenidis von Icon Filmworx Studios.

Oblivion stammt vom Debüt-Album Phoenix, das am 28. September auf ROAR! Rock Of Angels Records veröffentlicht wird.

Sängerin Nastassja Giulia kommentiert: “And as the air escapes my lungs, we’re hiding in oblivion..” In diesem Lied geht es um Vergänglichkeit und die Sehnsucht nach Frieden und Ruhe. Es geht darum, in den letzten Phasen des Lebens zu sein und jemanden an deiner Seite zu haben, wenn das Ende naht. .“Take me in your loving arms, as life fades away..”

Enemy Inside sind:

Nastassja Giulia – Vocals

Evan K – Lead Guitar

Dave Hadarik – Rhythm Guitar

Dominik Stotzem – Bass

Feli Keith – Drums

https://www.facebook.com/WeAreEnemyInside/

