Es wabert leise, immer lauter. Ein fernes Rauschen, Zischen… und wie mit Lichtgeschwindigkeit trifft sie plötzlich ein:

Die Spacerock-Kapsel der US-Legenden Farflung landet in wenigen Tagen.

This Capsule erscheint am 14.09.!

Vorab zum Einstimmen gibt’s ein neues Video zum Track Red Today. Angeschnallt? Besser so, denn: Ladies and gentlemen, we are floating into space…

Farflung – Tourdaten:

06.10.18 – CH – Pratteln, Z7-Festival

08.10.18 – DE – Köln, Sonic Ballroom

09.10.18 – DE – Münster, Rare Guitar

11.10.18 – DE – Frankfurt, DKK

12.10.18 – DE – Berlin, Cassiopeia & Zukunft am Ostkreuz Headz Up Festival

13.10.18 – AT – Ebensee, Kino

14.10.18 – AT – Salzburg, Rockhouse Bar

16.10.18 – AT – Wien, Vipers Room

17.10.18 – SL – Ilirska Bistrica, Mk07

18.10.18 – SL – Ljubiljana, Channel Zero

19.10.18 – DE – München, Feierwerk @ Keep it Low festival

20.10.18 – IT – Bologna, Freakout Club

21.10.18 – IT – Milano, Spazio Ligera

https://www.facebook.com/Farflung-official-Site-210883438782/

Kommentare

Kommentare